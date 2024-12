Cellularline, tanti accessori utili per il periodo delle feste

Iniziamo da TRACY: si tratta di un dispositivo per non perdere i propri oggetti più preziosi che funziona con la rete Dov’è di Apple, molto simili agli AirTag. Dal prezzo certamente interessante (25 euro l’uno) TRACY, spiegano da Cellularline, può essere agganciato al portachiavi, allo zaino, può essere nascosto in una valigia o all’interno di una borsa o di un portafogli. Attraverso l’app Dov’è presente su tutti i dispositivi Apple è possibile non solo rintracciare i TRACY su una mappa (a patto che si trovino in un luogo dove sono presenti altri dispositivi Apple in grado di rilevarli) ma anche di farli suonare. TRACY ha una batteria sostituibile con una durata media di un anno e una certificazione IP67 che lo rende resistente alla polvere e all’acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. TRACY è venduto anche nella confezione da due pezzi.