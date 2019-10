Garmin rilascia due smartwatch a tema Star Wars

Buone notizie per tutti gli aspiranti Jedi: Garmin, azienda nota per i dispositivi GPS e per gli accessori per il fitness, ha reso disponibili dei nuovi smartwatch a tema Star Wars. Il primo, Rey Special Edition, è dedicato alla protagonista della nuova trilogia ed è caratterizzato da una colorazione bianca e da una cassa da 40 mm, impreziosita da alcuni inserti in argento e dalla citazione “Nothing’s impossible”. La ghiera in argento è ispirata al look di Rey e ai dettagli della spada laser. Gli appassionati della saga creata da George Lucas non faticheranno a notare altri richiami all’universo di Star Wars, tra cui il simbolo dell’Ordine Jedi. Garmin promette un’autonomia della batteria, in modalità smartwatch, fino a sette giorni.

Un omaggio a Darth Vader

Oltre allo smartwatch dedicato al lato chiaro della Forza, Garmin ha realizzato anche un device pensato per tutti i simpatizzati del lato oscuro, dedicato a uno dei personaggi più iconici di Star Wars: Darth Vader. Il colore dominante è il nero, la cassa misura 45 mm e, anche in questo caso, sono presenti numerosi richiami alla saga cinematografica, come la citazione “Rule the Galaxy”, una ghiera ispirata alla plancia di comando del TIE Advanced X1 e un piccolo richiamo alla Morte Nera. In modalità smartwatch la batteria del dispositivo ha un’autonomia di otto giorni. Entrambe le edizioni speciali sono disponibili in Italia al prezzo di 399,99 €.

I nuovi smartwatch dedicati a Star Wars (Garmin)

Nuovi temi per l’app Garmin Connect

L’omaggio a Star Wars si estende anche all’app Garmin Connect, che per l’occasione è stata dotata di nuovi temi dedicati ai due lati della Forza. Chi acquisterà la Rey Special Edition troverà una grafica ispirata alla protagonista della nuova trilogia, degli avatar a tema e degli esclusivi badge che potranno essere ottenuti completando vari obiettivi quotidiani. Lo stesso vale anche per la Darth Vader Special Edition, anche se naturalmente in questo caso i temi presenti sono tutti dedicati agli antagonisti della saga.