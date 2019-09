Smartwatch e smartband, il mercato cresce del 29%

Il mercato di smartwatch e smartband sta vivendo un periodo florido: lo indicano le analisi effettuate dagli esperti di Idc. Nel corso del secondo trimestre 2019, le consegne dei dispositivi hi-tech che si portano al polso sono cresciute del 28,8% su base annua, arrivando a quota 34,2 milioni di unità. Il 65,7% del mercato è detenuto dalle prime cinque aziende mondiali, ossia Xiaomi, Apple, Huawei, Fitbit e Samsung (nel 2018 la percentuale era inferiore di 12 punti).

Il successo di Xiaomi

Grazie al successo di Mi Band 4, la nuova smartband economica disponibile sul mercato italiano da fine giugno, Xiaomi mantiene la sua posizione di leader del settore. Da aprile a giugno il colosso cinese ha spedito 5,9 milioni di dispositivi, con un incremento annuo del 42,2%. Con 5,1 milioni di Apple Watch consegnati nel corso del secondo trimestre 2019, Apple occupa il secondo posto della classifica. La società di Cupertino è però la prima per giro d’affari: il prezzo medio di vendita di un suo orologio è di 448 dollari. Terzo gradino del podio, che con 4,8 milioni di dispositivi consegnati e un incremento del 176% supera Fitbit (3,5 milioni di unità, +32%) e Samsung (3,2 milioni di unità, +195%). L’elevato tasso di crescita della società sudcoreana è legato al debutto sul mercato dei bracciali economici Galaxy Fit. Parlando delle funzioni dei dispositivi, gli analisti di Idc spiegano che le più apprezzate dagli utenti sono quelle legate alla salute e ai pagamenti in mobilità. Tuttavia, gli orologi e i bracciali continuano ancora a essere usati prevalentemente per leggere le notifiche, accedere ai dati sul fitness e controllare l’ora.

La crescita del mercato nordamericano

Come indicano i dati diffusi dagli analisti di Canalys, durante il secondo trimestre 2019 il mercato nordamericano degli smartwatch è stato il più ricco in assoluto. Tra aprile e giugno sono stati venduti 7,7 milioni di device e rispetto al 2018 le vendite sono cresciute del 38%. In Nord America Apple ha venduto oltre il 60% dei 4,7 milioni di smartwatch commercializzati a livello globale.