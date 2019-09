Huawei, presentato ufficialmente Watch GT 2 con Kirin A1

Oltre agli smartphone Mate 30 e Mate 30 Pro, Huawei ha presentato ufficialmente a Monaco anche Watch GT 2, il suo nuovo smartwatch dotato del chip Kirin A1, presente anche negli auricolari Freebuds 3. Si distingue dai dispositivi di prima generazione per delle cornici più ridotte e dello spazio maggiore per il quadrante. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni differenti: una da 42 mm e una da 46 mm. La seconda gode di una maggiore autonomia: secondo Huawei potrà funzionare ininterrottamente per circa 2 settimane, anche con tutte le funzioni attive (monitoraggio del battito cardiaco, notifiche, riproduzione musicale, esercizio fisico, ‘sleep mode’ ecc.). Nelle stesse condizioni, la versione da 42 mm garantirà una settimana di utilizzo.

I nuovi Huawei Watch GT 2

Le caratteristiche tecniche di Huawei Watch GT 2

Grazie al chip Kirin A1 e al processore Cortex-M7 (in grado di gestire tutte le task principali a basso consumo), il nuovo smartwatch offre prestazioni migliori rispetto al Huawei Watch GT di prima generazione. Il dispositivo sarà dotato del sistema operativo LineOS, che nei prossimi mesi potrebbe essere sostituito dal nuovo HarmonyOS.

La versione da 46 mm di Watch GT 2

Il monitoraggio delle attività sportive

Watch GT 2 è il primo smartwatch di Huawei dotato di uno schermo in vetro 3D all-in-one. Inoltre, la versione da 46 mm è dotata di un display touch Amoled da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel. Nella modalità sport, entrambi i modelli possono monitorare 15 differenti attività, tra cui otto sport all’aperto (corsa, camminata, escursionismo, trail running, ciclismo, acque libere, triathlon) e sette indoor (camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, allenamento a corpo libero, macchina ellittica, vogatore). In totale, lo smartwatch è in grado di monitorare circa 190 tipi di dati e fornire analisi mirate prima, durante e dopo ogni sessione di allenamento. La versione da 46 mm può resistere fino a 30 ore col GPS attivo, mentre per quella da 42 mm l’autonomia scende a 15 ore.

Prezzo e data d’uscita

La versione da 46 mm di Huawei Watch GT 2 sarà disponibile in Italia dal 7 ottobre. È possibile preordinarlo al costo di 199 € nella colorazione Titanium Gray e di 229 € nella variante Matte Black. Il modello da 42 mm sarà commercializzato successivamente. Il suo prezzo non è ancora stato reso noto.