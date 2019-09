Huawei, ecco i nuovi Mate 30 e Mate 30 Pro presentati a Monaco

È Richard Yu, Ceo di Huawei, a presentare i nuovi Mate 30 e Mate 30 Pro sul palco di Monaco.

Entrambi hanno Kirin 990 e varianti 5G.

Offrono prestazioni migliori e maggior efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti e hanno una batteria più prestante rispetto a quella di iPhone 11 Pro Max.

Specifiche tecniche

Huawei Mate 30 ha un display OLED FHD+ da 6,62 pollici FullView con risoluzione 2340 x 1080 pixel. La variante Pro, invece, è dotata di uno schermo OLED FHD+, leggermente più grande, da 6,53 pollici, con risoluzione 3120x1440 pixel e bordi quasi assenti. Per quanto riguarda la batteria, Mate 30 ne monta una da 4200 mAh; Mate 30 Pro ne ha una da 4500 mAh: entrambe con supporto alla ricarica rapida e più prestanti rispetto a quella presente in iPhone 11 Pro Max da 3969 mAh. Parlando del comparto fotografico, Mate 30 ha una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 40MP, abbinato a una lente ultrangolare da 16MP, a un teleobiettivo da 8MP e a un Laser Focus. La variante Pro ha quattro fotocamere, con sensore principale sempre da 40MP, una lente ultrangolare da 40MP, un teleobiettivo da 8MP e un sensore di profondità (3D Depth Sensing). Tra le novità, la Cine Camera offre la possibilità di realizzare filmati in Super Slow Motion fino al valore inedito di 7680 fps a 720p. La fotocamera per i selfie della variante Pro è da 32MP e offre diverse modalità di scatto e filtri super smart. Mate 30 Pro offre 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria UFS 3.0.

Huawei Mate 30 Pro (Huawei)

Disponibilità e prezzi

La nuova gamma Mate 30 sarà disponibile in varie colorazioni e materiali inediti: Emerald Green, space Silver, Cosmic Purple e Black e Forest Green e Orange (in pelle vegan). Molto probabilmente Mate 30 Pro debutterà sul mercato europeo nel mese di novembre. Il modello con supporto alle reti di quinta generazione sicuramente arriverà in un secondo momento. Non è previsto, invece, il lancio della variante Mate 30 nel nostro continente. Bisognerà attendere futuri sviluppi per avere notizie certe a riguardo.