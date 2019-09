A ormai pochi giorni dal lancio ufficiale di Huawei Mate 30, che avrà luogo il 19 settembre a Monaco, circolano sul web alcuni render che svelano l’aspetto dell’intera linea di smartphone dell’azienda cinese. Le immagini sono state diffuse su Twitter dal leaker Evan Blass e mostrano i modelli Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Lite oltre al più esclusivo Porsche Design, realizzato in collaborazione con la famosa casa automobilistica. Bisognerà necessariamente attendere la presentazione ufficiale, invece, per capire come Huawei cercherà di rimediare all'assenza forzata delle app di Google dai nuovi smartphone.

Huawei Mate 30 Pro con fotocamere in modulo circolare

Dopo le indiscrezioni trapelate relativamente alle possibili specifiche dei nuovi device Huawei, è arrivata l’ora delle immagini. Per quanto riguarda Mate 30 Pro, la variante più performante e costosa tra quelle in uscita, i render confermano il modulo circolare che ospita le quattro fotocamere posteriori, due delle quali potrebbero vantare sensori da 40 megapixel, completati da un obiettivo da 8 megapixel e il sensore time-of-flight. Le immagini pubblicate dal leaker Blass mostrano inoltre un notch sulla parte alta dello schermo e un display curvo ai lati, praticamente privo di cornici.

I render di Huawei Mate 30 Pro (Twitter/@evleaks)

Una variante 5G anche per Huawei Mate 30?

Nella variante base di Mate 30 il notch appare di dimensioni più piccole, probabilmente anche a causa del minor numero di sensori per il riconoscimento facciale, come segnala The Verge. Il retro dello smartphone non viene mostrato nei render, lasciando il comparto fotografico avvolto nel mistero. Il modello dovrebbe essere dual-Sim e potrebbe essere disponibile anche con supporto al 5G, come indicato dal dettaglio contenuto nell’immagine: in questo caso, Mate 30 potrebbe quindi montare il processore Kirin 990 con modem 5G integrato, così come la variante Pro.

Il render di Huawei Mate 30 (Twitter/@evleaks)

Design differente per Huawei Mate 30 Lite

Il modello Huawei Mate 30 Lite si discosta dai ‘fratelli’ per diversi aspetti, come l’assenza del notch centrale a favore di una fotocamera frontale posta in un foro circolare sul lato sinistro del display e la presenza sul retro di un modulo quadrato con quattro sensori, posizionato appena sopra il lettore di impronte digitali. Secondo Blass questa versione dovrebbe montare il chip Kirin 810.

I render di Huawei Mate 30 Lite (Twitter/@evleaks)

L'esclusivo Mate 30 Porsche Design

Il leaker ha diffuso inoltre un’immagine della variante esclusiva Mate 30 Porsche Design, che dovrebbe vantare una copertura in pelle per la parte posteriore dello smartphone, visibile nelle colorazioni rosso e nero.