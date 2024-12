FRITZ!Fon X6, il telefono DECT super comfort con funzionalità avanzate

AVM presenta la nuova versione del suo telefono DECT, il FRITZ!Fon X6, che si distingue per un ampio display a colori, un design moderno, una batteria di lunga durata e, ovviamente, le funzionalità smart della gamma FRITZ! Si tratta del telefono fisso ideale per chi ha già un modem/router FRITZ!Box in grado di gestire la telefonia fissa e via internet (standard DECT GAP), anche quella HD.