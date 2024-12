Cappelli bluetooth e palline musicali, il Natale in casa SBS

Il Powerbank 20000 mAh proposto da SBS ha la caratteristica di avere un cavo USB-C integrato, che può essere utilizzato sia per ricaricare smartphone, tablet o smartwatch, sia per ricaricare il power bank stesso. Il prodotto - molto utile durante le lunghe giornate fuori casa o fuori ufficio - è dotato di una porta USB-C Power Delivery da 20W e grazie all’uscita Adaptive Fast Charge da 22,5W può ricaricare in modo rapido anche dispositivo che non supportano il Power Delivery. Sul power bank è anche presente un display LCD integrato che permette di controllare la carica residua. Il prezzo è di 70 euro.