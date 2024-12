WhatsApp, da gennaio app non più utilizzabile su alcuni smartphone

A paritre dal 2025 , l'app di messaggistica di proprietà di Meta cesserà di funzionare su 19 tipologie di telefonini considerati ormai obsoleti ascolta articolo

Con l’arrivo del nuovo anno, WhatsApp smetterà di funzionare su 19 modelli di smartphone considerati ormai obsoleti. Dal 1° gennaio 2025, Meta, la società proprietaria dell'app di messaggistica, ha infatti deciso di non adeguare la sua applicazione per questi dispositivi, che non supportano aggiornamenti a versioni di Android pari o superiori alla 5.0. Si tratta di modelli lanciati tra il 2012 e il 2013 di marchi come Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony.

Quali sono i modelli di smartphone coinvolti Gli smartphone che perderanno la possibilità di avere Whatsapp sono: Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola : Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014

: Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V La decisione è legata agli aggiornamenti in corso dell’app, che integrerà nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Per questo, né l’hardware né i sistemi operativi di questi modelli sono in grado di supportare le versioni più recenti di WhatsApp. Approfondimento ChatGPT arriva su WhatsApp, ecco come funziona la conversazione

Cosa fare per non perdere le chat Gli utenti che possiedono uno di questi dispositivi e non vogliono perdere le loro conversazioni su WhatsApp possono effettuare un backup delle chat. È sufficiente accedere a Impostazioni > Chat > Backup delle chat, quindi selezionare Esegui backup. Questo permetterà di salvare le conversazioni e trasferirle su un nuovo dispositivo compatibile. Leggi anche Inchiesta su Meta per evasione fiscale, indagati legali rappresentanti

Da maggio 2025 coinvolte anche alcune versioni di iPhone Meta ha annunciato che dal 5 maggio 2025 l’app non sarà più supportata anche su alcuni modelli di iPhone più vecchi, come iPhone 5s e iPhone 6. Gli utenti di questi dispositivi avranno un preavviso di cinque mesi per aggiornare i loro device, se possibile, o valutare alternative compatibili. Approfondimento Emoji WhatsApp, ecco il significato di tutte le faccine