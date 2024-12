ChatGPT arriva su WhatsApp, ecco come funziona la conversazione

Parlare con ChatGPT direttamente da WhatsApp da ora è possibile. È arrivata anche in Italia la nuova funzione che permette di inviare messaggi o effettuare chiamate vocali per dialogare con il chatbot dall’app di messaggistica. Per fare ciò, l’azienda di Sam Altman ha reso disponibile il numero 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478): basta aggiungere il numero ai contatti WhatsApp e inviare un messaggio per iniziare a chattare e il gioco è fatto.

Intanto negli Usa

E se non c’è connessione internet? Lo stesso numero, per il momento solo negli Stati Uniti, è attivo come utenza telefonica da chiamare tramite la rete mobile, per parlare con ChatGpt in assenza di connessione web e sfruttando solo la voce. In una video dimostrativo, OpenAI ha estremizzato il concetto telefonando a ChatGpt con un vecchio modello con cornetta. Intanto, sempre negli Usa, è partito il test per parlare con il software di intelligenza artificiale anche attraverso il telefono fisso, una modalità che mira ad attrarre gli utenti più adulti e quelli che vivono in zone non coperte da Internet.