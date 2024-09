DJI Neo, usare un drone adesso è alla portata di tutti

7/9

A livello di normativa per volare con DJI Neo non servono patentini; bisogna però stipulare un’assicurazione per la responsabilità verso terzi, il drone, inoltre, va registrato. Al resto (altezza massima raggiungibile, luoghi da evitare, limitazioni) pensa l’app DJI Fly. A proposito di sicurezza, il drone è anche sicuro perché possiede dei paraeliche integrali che non permettono di infilare le dita nelle eliche. Infine, non c’è un divieto specifico ma non avendo luci a bordo, è consigliato non utilizzare NEO di notte.

