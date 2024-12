AI, arriva Sora. Il videomaker dell’intelligenza artificiale

Si tratta dell’intelligenza artificiale che può trasformare dei testi scritti in video di alta qualità. OpenAI ha annunciato l’uscita della piattaforma che per il momento non sarà disponibile in Europa.

Sora è una proprietà di OpenAI, l’azienda leader nel campo dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una piattaforma con sito web autonomo che permette di creare brevi clip partendo da un testo scritto. Gli utenti possono scegliere il formato del video che intendono generare, la durata e la risoluzione. OpenAI ha annunciato il nuovo prodotto durante l’evento “Shipmas”, un’iniziativa della durata di 12 giorni che prevede annunci in live stream su openai.com. Sora è attualmente disponibile negli Stati Uniti e solo in alcuni Paesi, mentre l’uscita in Europa richiederà ancora dell’attesa.

Sora, come funziona

È un modello di intelligenza artificiale che genera video da testi scritti secondo il modello text-to-video. Può creare clip da un minimo di 5 a un massimo di 20 secondi, con risoluzioni variabili da 480p a 1080p. Secondo l'azienda: “Sora è in grado di creare scene complesse con dettagli che riguardano i componenti principali della scena e del suo sfondo”, continua Sam Altman, CEO di OpenAI: “Il modello è in grado di comprendere l'esistenza di oggetti nel mondo fisico, e interpreta accuratamente le istruzioni per generare personaggi convincenti che esprimono emozioni vibranti".

Sora ha un’interfaccia che si avvicina a quella di un programma di video editing, creando varie opportunità di crescita e aggiornamento per chi si occupa di videomaking. Inizialmente sarà disponibile solo per gli utenti di ChatGPT Plus e Pro. Gli utenti Plus hanno a fino a 50 video prioritari per generare clip della durata massima di 5 secondi. Gli utenti Pro, che pagano 200 dollari al mese, possono arrivare a 20 secondi e possono usufruire di una risoluzione più alta.

Shipmas, i regali di Natale

OpenAI ha lanciato un’iniziativa interessante che segue le moderne leggi del marketing. Shipmas nasce dalla fusione di “ship” e “Christmas”: rilanciare un prodotto durante le festività natalizie, in questo caso, il periodo che anticipa le festività fino al 16 dicembre, infatti, OpenAI annuncerà sul suo sito i nuovi prodotti in entrata sul mercato. Ogni giorno su openai.com sarà trasmesso un live stream per annunciare una novità. Dieci minuti prima dell’evento live, in diretta alle 19:00 ora italiana, verrà pubblicato sull’account X di OpenAI un link per accedere alla diretta.