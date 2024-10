OpenAI ha raccolto 6,6 miliardi di dollari: ora vale 157 miliardi

OpenAI ha chiuso l’annunciata raccolta fondi da 6,6 miliardi di dollari che rende la società dell’intelligenza artificiale generativa creatrice di ChatGpt, con una valutazione di 157 miliardi di dollari, una delle tre maggiori startup non quotate al mondo, con SpaceX, il gruppo di esplorazione spaziale di Elon Musk, e il gigante cinese ByteDance, proprietario dell'applicazione TikTok. In testa al round di finanziamenti è stata confermata la società di venture capital Thrive Capital.

Il successo di ChatGpt



Secondo il Wall Street Journal, Apple, che già utilizza i modelli di OpenAI nel suo nuovo sistema di intelligenza artificiale generativa, si sarebbe invece ritirata dalle trattative per partecipare al finanziamento. OpenAi ha lanciato poco meno di due anni fa ChatGpt che è diventata sinonimo dell’intelligenza artificiale generativa. Da allora, da Microsoft a Google e Meta (Facebook, Instagram), tutti i principali gruppi tecnologici si sono lanciati in questo segmento. "Ogni settimana, più di 250 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano ChatGPT per migliorare il proprio lavoro, la creatività e l'istruzione", ha dichiarato la società.