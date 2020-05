The Good Lord Bird, il trailer della serie TV con Ethan Hawke

La serie sarà trasmessa a partire dal 9 agosto su “Showtime”. Si è mostrata intanto in un trailer esaltante, che pone l’accento su costumi e scenografie davvero ottimi, così come sull’interpretazione di Ethan Hawke, che sembra ben calato nella parte. L’attore crede particolarmente in questo progetto, al punto da figurare anche tra i produttori. Il motivo è ben presto spiegato. Il romanzo di McBride è rapidamente divenuto uno dei suoi preferiti.

Svariati i trailer presentati nelle ultime settimane, così come le serie che hanno iniziato la propria programmazione, in Italia e all'estero.

The Good Lord Bird, la trama

Impossibile sapere al momento quanto la serie TV risulterà aderente al romanzo ma, considerando l’apprezzamento di Hawke per il testo, c’è da aspettarsi una certa fedeltà. Il libro ha come narratore Henry Shackleford. Questi è un giovane schiavo, che si ritrova al fianco del leader abolizionista John Brown.

Nel romanzo, così come nel trailer, Henry indossa un abito femminile, utile anche per non essere riconosciuto. Prenderà parte con Brown al famoso raid del 1859 presso il deposito dell’esercito a Harpers Ferry. Molti degli eventi citati o descritti sono realmente accaduti, anche se ovviamente serie e libro propongono una versione un po’ più romanzata. Siamo alle porte della Guerra Civile, che spaccò l’America in due, con episodi che hanno di certo contribuito ad alimentare la miccia del conflitto.

Ecco il cast della serie: