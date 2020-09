Quando un efferato delitto scuote la città e l’opinione pubblica, Perry viene contattato dall’amico di famiglia E.B. Jonathan (John Lithgow), noto avvocato un tempo di successo, ora sul viale del tramonto, per indagare sull’accaduto. In ballo, infatti, c’è la vita della sua cliente, Emily Dodson (Gayle Rankin), accusata del rapimento e della morte del figlioletto Charlie. Completano il cast principale Juliet Rylance, che interpreta la perspicace Della Street, segretaria e socia di E.B. e amica di Mason; Chris Chalk, che interpreta Paul Drake, un poliziotto nero che si ritrova coinvolto nel caso su cui sta indagando il protagonista; Tatiana Maslany, che interpreta Sister Alice McKeegan, una predicatrice che dice di sentire la voce di Dio e che è il punto di riferimento di una congregazione religiosa famosa, influente e piena di segreti.

Perry Mason (Matthew Rhys) è un quarantenne povero in canna , un veterano della Grande Guerra (la storia si svolge all’inizio degli anni Trenta) che dopo la separazione dalla moglie e dopo la morte dei genitori vive da solo nella fatiscente fattoria di famiglia non troppo lontano dalla città degli angeli e dei demoni, Los Angeles. Per mantenersi lavora (lavoricchia!) come investigatore privato insieme all’amico e collega Pete Strickland (Shea Whigham).

Su Sky Atlantic sta per arrivare la prima, avvicente stagione di Perry Mason , la serie tv targata HBO che ci racconta le origini di uno degli avvocati più famosi di sempre del piccolo schermo, il mitico e integerrimo Perry Mason. Ovviamente gli episodi trasmessi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Prima della sua rinascita nel 2020, Mr. Mason torna in tv un'altra volta nel 1973, precisamente con The New Adventures of Perry Mason, una nuova serie con protagonista Monte Markham che però non riscuote un grande successo e si ferma alla prima stagione, venendo presto dimenticata un po' da tutti. Ritroviamo però Raymond Burr e Barbara Hale nei panni dei loro personaggi in ben ventisei film per la tv realizzati tra il 1985 e il 1993, anno in cui Burr muore.

E arriviamo infine al Perry Mason più famoso , cioè a quello televisivo. Dal 1957 al 1966 sul network statunitense CBS vanno in onda ben nove stagioni della serie tv , e questa volta il volto di Mason è quello, noto in tutto il mondo, di Raymond Burr. Perry Mason, prototipo del genere drama, proprio come i libri segue sempre lo stesso schema. Ogni episodi si apre con un nuovo caso e con un presunto colpevole di cui il nostro prende le difese. Il sospettato è arrestato e accusato dal tenente Arthur Tragg e dal procuratore distrettuale Hamilton Burger , nemici storici del protagonista, ma poi alla fine, viene scagionato proprio grazie al suo lavoro.

Nato dalla penna dello scrittore americano Erle Stanley Gardner , Perry Mason nasce come creatura letteraria, e prende il suo nome dalla casa editrice Perry Mason & Co., che pubblicava la rivista per ragazzi Youth’s Companion. Compare per la prima volta nel 1933 , e negli anni a venire appare il più di ottanta romanzi e racconti. Avvocato combattivo e deciso a scagionare i suoi clienti, tipicamente accusati di omicidio ma praticamente sempre innocenti, Mason è un personaggio semplicemente iconico, un vero e proprio punto di riferimento anche per tanti avvocati di finzione che verranno dopo di lui.

Perry Mason, scopri il cast e i personaggi della serie tv

approfondimento

Perry Mason, la serie tv targata HBO in arrivo su Sky. FOTO

Matthew Rhys, interprete gallese conosciuto in tutto il mondo grazie alle serie tv Brothers & Sisters e The Americans, è il protagonista indiscusso della serie, cioè Perry Mason. Certamente non quello a cui eravamo abituati: il suo Perry, infatti, è un quarantenne povero in canna, un veterano della Grande Guerra che dopo la separazione dalla moglie e dopo la morte dei genitori vive da solo nella fatiscente fattoria di famiglia vicina a Los Angeles, e che per mantenersi lavora come investigatore privato.

L'inglese Juliet Rylance, già apprezzata nelle serie tv The Knick e McMafia, è Della Street, storica collaboratrice di Mason. In questa serie, che di fatto è un prequel, scopriamo finalmente di più anche su di lei. Tenace, affidabile e dotata di un acume non indifferente, Della comincia il suo viaggio come segretaria di E.B. Jonathan, mentore e vecchio amico di famiglia di Perry, ma poi, nel corso degli episodi, mostra a tutti di essere in grado di fare molto di più che rispondere al telefono!

L'attrice scozzese Gayle Rankin (già vista nella divertente serie tv GLOW e nel film The Greatest Showman) è Emily Dodson, la madre del piccolo Charlie, un bambino rapito per i soldi del riscatto da uomini senza scrupoli. Emily viene presto additata come colpevole - nel senso che, secondo chissà quale logica, è stata la sua disattenzione a portare alla tragedia -, e diventa cliente di E.B., che lotta strenuamente per scagionarla insieme a Perry e a Della. Una vera e propria mission impossible.

John Lithgow non ha bisogno di presentazioni. Vi diciamo solo che in Perry Mason interpreta E.B. Jonathan, noto avvocato un tempo di successo ora sul viale del tramonto, e amico di vecchia data della famiglia di Perry, che, a dirla tutta, riesce a "tirare a campare" anche grazie a lui. E.B. si ritrova a difendere Emily Dodson, e chiede a Mason di indagare. Non ha però idea di quanto sia realmente complicata la situazione e di cosa ci sia veramente dietro...

Nate Corddry (United States of Tara, Mom) è Matthew Dodson, il marito di Emily. Da indagato ad accusatore il passo è breve, e Matthew, che non è un santo ma che non è neppure un criminale, si ritrova ad additare la moglie: per lui è colpa sua se a Charlie è successo ciò che è successo. Anche Mr. Dodson, però, non ha raccontato tutta la verità...

L'americano Chris Chalk (The Newsroom, When They See Us) è Paul Drake, altro nome noto ai fan di Perry Mason. Paul è un agente della polizia di Los Angeles che per vie traverse si ritrova coinvolto nel caso su cui sta indagando il protagonista. Perry gli chiede di collaborare, ma lui, che si trova in una posizione decisamente precaria, è restio. Eppure, nel suo cuore, sa bene qual è la cosa giusta da fare.

Shea Whigham (Boardwalk Empire, Joker) è Pete Strickland, collega e amico di Mason. Viene ovviamente chiamato a rapporto per l'indagine relativa al rapimento di Charlie Dodson e all'incriminazione di Emily. Squattrinato quanto Perry, donnaiolo ma con moglie e figli a carico, Pete è costantemente alla ricerca di soldi, dunque non eista ad accettare il lavoro sporco. La sua conoscenza dei bassifondi si rivela fondamentale.

La canadese Tatiana Maslany (Mondo senza fine, Orphan Black) è Alice McKeegan, una predicatrice che dice di sentire la voce di Dio e che è il punto di riferimento di una congregazione religiosa famosa, influente e piena di segreti. Sorella Alice è donna buona ma problematica che si prende le parti di Emily e che, insieme a lei, si ritrova presto nell'occhio del ciclone.

Lewis Jefferson Mays (The Ballad of Buster Scruggs, Law & Order: SVU) è Virgil Sheets, amico di Perry e dipendente presso l'obitorio della città, un luogo che il protagonista si ritrova a frequentare spesso per lavoro.

Lily Taylor (Leatherface, American Crime) è Birdy McKeegan, madre di Alice e suo punto di riferimento.

Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Scorpion) è Herman Baggerly, il padre biologico di Matthew, un uomo molto ricco e potente, affiliato alla congregazione di cui fanno parte Alice e sua madre. E' lui a chiamare in causa E.B. Jonathan.

Il gallese Andrew Howard (Watchmen, Tenet) è Joe Ennis, detective della polizia di Los Angeles. E' a lui e al suo collega Gene Holcomb che viene affidato il caso di Charlie Dodson. Non proprio un esempio di virtù, come si scopre man mano che le indagini di Perry proseguono.

Eric Lange (The Bridge, Escape at Dannemora) è Gene Holcomb. Insieme a Joe Ennis lavora al caso del povero Charlie Dodson.

Stephen Root (Barry, The Man In The High Castle) è Maynard Barnes, il procuratore distrettuale incaricato del caso di Charlie Dodson, un uomo più interessato alla propria carriera che alla verità e alla giustizia...

La messicana Veronica Falcón (Queen of The South, Voyagers) è Lupe Gibbs, la proprietaria dei terreni confinanti con la fattoria di Perry, nonché sua amica e amante.

David Wilson Barnes (Hell on Wheels, Bridge of Spies) è Brown, uno dei membri anziani della congregazione di cui fanno parte Alice e sua madre.

Taylor Nichols (Jurassic Park III, Godzilla) è Seidel, un altro membro anziano della congregazione.

Molly Ephraim (Last Man Standing, Halt and Catch Fire) è Hazel, coinquilina di Della e sua amica intima.

Justin Kirk (Weeds, Kidding) è Hamilton Burger, Assistente Procuratore Distrettuale e amico di Della.