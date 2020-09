Chi era e cosa faceva Perry Mason prima di diventare PERRY MASON, cioè uno degli avvocati più famosi del piccolo schermo degli anni Cinquanta e Sessanta? Lo scopriremo nella nuova serie di casa HBO con protagonista il Matthew Rhys di 'The Americans', in onda ogni venerdì alle 21.15 a partire dall'11 settembre (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)