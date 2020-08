We Are Who We Are, il nuovo trailer della serie Sky-Hbo di Guadagnino

La nuova serie tv arriverà su Sky il 9 ottobre e sarà disponibile anche in streaming su NOW TV. Otto episodi creati dal regista candidato al premio Oscar che porta per la prima volta il suo originale stile cinematografico in tv

Rilasciato oggi il trailer ufficiale della serie del candidato al premio Oscar Luca Guadagnino, che porta per la prima volta il suo originale stile cinematografico in tv con la serie Sky - HBO “We Are Who We Are”, composta da otto episodi, il cui debutto è previsto il 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV. Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia.

La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. La serie fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020 e sarà presentata in prima mondiale al Festival internazionale del cinema di San Sebastián.

We Are Who We Are è una coproduzione Sky-HBO; Luca Guadagnino è lo showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista; la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward, insieme a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril; è scritta da Paolo Giordano e Francesca Manieri insieme a Guadagnino. Distributore internazionale: Fremantle.

We Are Who We Are debutterà in esclusiva per l’Italia il 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV.