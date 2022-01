Emily in Paris, la serie rinnovata per altre due stagioni

L’annuncio è stato fatto dall’account Instagram di Netflix Italia che ha svelato: “La serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni” Condividi

Grande notizia per i fan della produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Alcune ore fa la piattaforma di streaming ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per altre due stagioni.

Emily in paris, in arrivo due nuove stagioni approfondimento Emily in Paris, Lily Collins mostra il poster rovinato dai graffiti Nelle scorse settimane i nuovi episodi della produzione con Lily Collins, classe 1989, hanno fatto il loro debutto continuando a raccontare la vita della protagonista. Ora, un’importante novità riguardante la serie ha entusiasmato il pubblico.

approfondimento Emily in Paris, il backstage della seconda stagione Infatti, l’account Instagram di Netflix Italia ha condiviso un post annunciando il rinnovo di Emily in Paris per ben altre due stagioni: “In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni”. Nel giro di breve tempo lo scatto ha ottenuto numerosi commenti positivi e oltre 130.000 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Lily collins, lo scatto virale su instagram approfondimento Emily in Paris 2, il trailer della serie con Lily Collins Nei giorni scorsi Lily Collins ha condiviso un post divenuto immediatamente virale su Instagram dove conta oltre venticinque milioni di follower. L’attrice ha pubblicato uno scatto e un breve filmato nei quali è possibile vedere una locandina della serie rovinata dai graffiti, al momento il post conta più di 900.000 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lily Collins (@lilyjcollins) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie