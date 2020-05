Jimmy Fallon sfida Jennifer Lopez in una gara di ballo. VIDEO

Jimmy Fallon ha sfidato la voce di Waiting For Tonight in una gara chiamata “ Watch-it-once Tik Tok Challange ” in cui i due protagonisti hanno dovuto ripetere alcuni dei video più virali della piattaforma social. La gara, composta da cinque manche, ha visto trionfare la cantante tra risate e siparietti divertenti.

Jennifer Lopez: il successo della star

Jennifer Lopez è una delle celebrity più famose e amate a livello internazionale. Negli ultimi due decenni la cantante, ballerina, attrice e imprenditrice si è imposta in diversi campi ottenendo ovunque grandi consensi. Il suo debutto sul mercato discografico avviene con il singolo If You Had My Love che raggiunge la prima posizione della classifica americana Billboard Hot 100 dando il via all’ascesa inarrestabile della cantante.

Negli anni successivi Jennifer Lopez inanella un successo dietro l’altro affermandosi in ogni angolo del pianeta, tra i suoi brani più amati troviamo Love Don’t Cost a Thing, Jenny from the Block, Get Right, On the Floor, Papi, Dance Again e Ain’t Your Mama.

Parallelamente, Jennifer Lopez (FOTO) conquista anche le sale cinematografiche grazie a pellicole in grado di incassare milioni di dollari al box office internazionale, tra queste Prima o poi mi sposo, Shall We Dance?, Quel mostro di suocera e Le ragazze di Wall Street - Business Is Business.