In attesa che si concluda la sua residency a Las Vegas, Katy Perry sta già pianificando di pubblicare un nuovo album e intraprendere un nuovo tour. In un'intervista rilasciata a Out, la bella cantante 38enne e giudice di American Idol ha rivelato quali sono i suoi progetti per il futuro. "Amo ancora fare musica. Amo ancora diffondere luce e amore. So che ci sono molte persone che non sono riuscite ad arrivare a Las Vegas", dichiara Katy Perry, lasciando intuire che a breve sarà nuovamente in tour per fare felici i suoi fan.

La residency a Las Vegas e il nuovo album “L'ultima volta che sono stato in tour è stato nel 2018. Che ne dite? Devo uscire e vedere i bambini che non sono riusciti ad arrivare a Las Vegas”, ha ironizzato Katy Perry nella sua intervista a Out. La bella cantante, infatti, ha cominciato la residency al Resorts World di Las Vegas a dicembre 2021, portandola avanti per mesi interi. “"Era qualcosa a cui avevo iniziato a pensare prima della pandemia e [io] sono stata in grado di prendermi il tempo e sognarlo e farlo nel modo giusto durante quel periodo in cui tutti erano in pausa”, ha raccontato la Perry ripercorrendo gli eventi che l’hanno portata a Las Vegas. Ma ora la cantante di California Gurls sembra pronta per altri progetti: un nuovo album e un tour, così da poter tornare a esibirsi davanti al pubblico che l’ha resa tanto famosa. approfondimento Orlando Bloom e Katy Perry, le foto della vacanza a Tokyo

Il progetto segreto della cantante Katy Perry è stata sincera: la comunità LGBTQ+ l’ha supportata tantissimo nel corso della sua carriera. “Prima di tutto, non sarei qui senza il sostegno della comunità gay. Sono stati grandi ammiratori, fan e influencer per me”, ha dichiarato la cantante. E a tal proposito, la fidanzata di Orlando Bloom ha fatto sapere che, nonostante abbia in programma il lancio di un nuovo album e di un nuovo tour, ha ancora un grande desiderio da realizzare: essere un giudice ospite in RuPaul's Drag Race. “È assolutamente nella mia lista dei desideri. Stiamo solo cercando di capire la data migliore per farlo. Adoro Ru e questo è uno spettacolo iconico. Sono ispirata da quello spettacolo ogni giorno”, ha dichiarato Katy Perry, lasciando intuire che ci saranno grandi novità nella sua carriera futura. E non solo in ambito musicale. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti