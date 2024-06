Spettacolo

Le artiste che si sono misurate con la pole dance, da Elodie a Madonna

Le acrobazie eseguite sul palco da Elodie nel corso degli show nella sua tournée nei palazzetti hanno riacceso l'attenzione sulla disciplina dinamica e artistica che mette insieme danza e ginnastica acrobatica e che richiede abilità e preparazione. Ecco una carrellata di performer che si sono misurate con la pertica nel corso di spettacoli dal vivo, seguite da altre che praticano la pole dance in palestra o a casa, per mantenersi in forma e sentirsi femminili e sensuali A cura di Vittoria Romagnuolo

Elodie, star della tournée Elodie Show Tour 2023, ha stupito i suoi fan con le sue abilità da pole dancer. Tra le coreografie del movimentato spettacolo dal vivo sono molti i momenti in cui la popstar canta e balla volteggiando su un palo. In questo, la cantante si è ispirata alle sue colleghe internazionali che, da quando si è diffusa la disciplina artistica della pole dance, si sono spesso misurate con la pertica per momenti acrobatici diventati iconici

Alcuni scatti di Elodie sul palco durante la data del live di Milano del 21 novembre al Forum di Assago. Nei momenti in cui danza sul palo la cantante sfoggia i suoi look più seducenti della serata (In foto, un body disegnato da lei di Atelier Versace)