Alfa, concerto Milano: "Ero timido ora 11mila persone sono qui per me"

Last train to Forum. Alfa chiude ad Assago il suo (primo) anno magico, un viaggio straordinario partito con Festival di Sanremo e che ha avuto il suo epilogo davanti a 11mila persone festanti. Ora per Andrea De Fillippi è il momento di una pausa, il momento di riassumere mentalmente la bellezza che, insieme al suo team capitanato da Claudio Ferrante, ha costruito come un puzzle. Perché, citando solo alcune tappe e usando un linguaggio da Foro, faranno giurisprudenza l’album Non so chi ha Creato il Mondo ma so che era Innamorato , uscito lo scorso 16 febbraio, col relativo tour, il singolo Vai! (già certificato doppio platino), il brano estivo Vabbè Ciao (certificato oro), il recente singolo Il Filo Rosso e poi il duetto all’Ariston con Roberto Vecchioni nel brano Sogna Ragazzo Sogna . Nella notte milanese hanno condiviso con lui il palco, in ordine di apparizione, Noemi, Rosalinn, Zero Assoluto, Francesco Gabbani e Irama . Per il 2025 alle porte già annunciati due super concerti: il 29 ottobre al Forum di Assago a Milano e il 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

ALFA RACCONTA L'AMORE IN UNA MANIERA BELLISSIMISSIMA

Non poteva che essere colorato e teatrale il palco di Alfa, con giochi di luci e cambi di prospettiva degni di Cinecittà. Suggestioni forti dietro Alfa e la sua band: da richiami a Hokusai ai maestri dell’Impressionismo, da paesaggi agresti a metropoli fagocitanti. A unire gli angoli di questo viaggio visivo il menestrello dell’Amore, colui che dei sentimenti si è fatto cantore e li declina, con levità, in tutte le loro accezioni. I suoi testi sono lettere per i tanti genitori che erano al Forum ad accompagnare i figli perché sono il manifesto di una generazione che ha i primi turbamenti d’amore, che assapora lo spirito di ribellione ma che sa ancora sognare. Il concerto si apre con Non so chi ha Creato il Mondo ma so che era Innamorato seguito da quella visione romanzesca e struggente che trasmette Wanderlust. Alfa con le sue chitarre psichedeliche ricorda, in alcuni momenti, John Wayne che cavalca verso il tramonto. Ma lui va incontro all’alba e illumina il Forum con Sofia e Bellissimissima. Porta una ragazza sul palco con sé, legittima un amore tra il pubblico, consiglia a una coppia di sposarsi, si diverte e fa divertire. In alcuni momenti il suo sguardo si perde tra la folla, avere 11mila persone appassionate è privilegio per pochi: “Io quando andavo a scuola ero timido, chiedevo di essere interrogato in un’altra aula dunque se oggi sono qui davanti a tutti voi significa che chiunque può conquistare un suo palco”. Il finale, oltre a Sogna Ragazzo Sogna, prevede, tra le altre, 5 Minuti (dedicata a una amica deceduta in un incidente stradale) e Cin Cin perché tutti dobbiamo ricordarci “in macchina alza il volume che si alza anche l'umore” e avremo una vita bellissimissima.