Selton e Manu Chao al No Borders

Il gruppo brasiliano ha da poco pubblicato Gringo Vol.1, un album che parla proprio dell’essere straniero, e dell’importanza di non aver mai paura del diverso. Manu Chao, El Clandestino, ci ha sempre insegnato la forza dell’accoglienza, che lui continua e continuerà sempre a raccontare e cantare nelle sue canzoni. Il suo nuovo album, Viva Tu, sarà disponibile dal 20 settembre, e arriva dopo alcuni anni di "digiuno musicale" per i suoi fan, che comunque hanno continuato ad ascoltare i suoi brani del passato, mai così attuali cme in questi giorni. Al No Borders, domenica pomeriggio, le sue canzoni hanno unito tutti. Prima di Manu Chao ecco i Selton, che hanno spesso ripetuto l’onore di poter cantare prima di un artista come Chao, che ha creato un percorso per molti di loro e resterà sempre un faro. Poi, alle quattordici puntualissimo, arriva José Manuel Tomás Arturo Chao Ortega: con lui due musicisti, strumenti e l’energia di uno stadio pieno. L’accoglienza che ricevono, appena salgono sul palco, è incontenibile. Tempo per i saluti, poi parte la musica e la festa.