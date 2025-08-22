Alfa compie 25 anni, ecco le 5 canzoni più belle del cantante

Nato a Genova il 22 agosto 2000, il cantautore è stato inserito da Forbes Italia tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria intrattenimento. Da Bellissimissima a Il Filo rosso, i brani migliori per conoscere lo stile del rapper

Giovanissimo ma è già stato inserito da Forbes Italia, nel 2024, tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria intrattenimento. Oggi Alfa compie 25 anni nel pieno di una carriera in ascesa. Nato a Genova il 22 agosto 2000, Andrea De Filippi a otto anni ha iniziato a suonare la chitarra, l’ukulele e il pianoforte. Il suo primo mixtape, Mondo Immobile Mixtape, è uscito nel 2017 seguito da Alfa-Omega. L’anno successivo ha pubblicato il singolo Dove sei, subito certificato disco d’oro. Diverse le collaborazioni famose, come con Annalisa e Olly. Recentemente è diventato virale un video in cui intona un duetto per strada con Ed Sheeran. Per festeggiarlo, ricordiamo cinque tra i brani più belli del cantautore.

Sul più bello (Out of My League) Sul più bello (Out of My League) è stato pubblicato il 16 luglio 2020 come secondo estratto dal secondo album in studio Nord. Il brano, incluso nella colonna sonora dell'omonimo film diretto da Alice Filippi ha ricevuto una nomination ai Nastri d'argento 2021 come miglior canzone originale e in seguito è stato certificato disco di platino. Il testo della canzone parla di come la vita sarebbe certamente più facile se si potesse prevedere il futuro, ma senz'altro più noiosa e meno sorprendente. A Vanity Fair Alfa ha raccontato che il brano è nato durante il primo mese di lockdown a causa del Covid-19. "Sul più bello è proprio un inno all'imprevisto - ha detto l'artista - al carpe diem, è un 'accetta gli imprevisti della vita perché ti segnano e t'insegnano'. Anche se qualcosa non va come speravi, non è per forza qualcosa di negativo". "C'est la vie/passerà anche questo lunedì/se ci pensi siamo come un film/cambiamo sul più bello/sempre sul più bello/e vorrei stessi qui/ad ascoltare due canzoni chill/se ci pensi siamo un evergreen/se ci sentiamo è meglio/ci sentiamo meglio/Ho preso treni però ho perso te/la vista è bella tra le nuvole/ma come ci può andare bene ora che/siamo passati da un va bene a un vabbè/tu sei/il primo dei miei pensieri e l'ultimo dei miei problemi lo sai/bella anche più del sole/ma su questo non ci piove mai".

Bellissimissima Bellissimissima è stato pubblicato il 12 maggio 2023 ed è salito fino alla quarta posizione della classifica italiana. È stato premiato con cinque dischi di platino e Alfa, in un comunicato stampa, ha spiegato che gli è piaciuta "l'idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito. Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d'oggi". "Sei così bella, anzi bellissimissima/Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te/Ed è così bello/Tra noi c'è questa chimica/Una reazione insolita/Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega (Bella, bella)/ Che ci lega, lega, lega (Bella, be-be-be-bella)/E si finisce con un "Ehi, tutto ok?"/Che diventa "Chi è lui?", "Chi è lei?"/Che diventa che i miei non piacciono ai tuoi/Che diventa che mi dici, "Dai, fai come vuoi"/Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita/Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica/Ma non l'hai capito che è solo un'amica/E con il terzo dito mi indichi l'uscita/Che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo/Che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo/Ma tu mi hai visualizzato (ma tu mi hai visualizzato)/Dimmi perché mi hai ghostato? (Eh)".

Vabbè ciao! Tra le ultime canzoni di Alfa c'è Vabbè ciao!, uscita a maggio 2024 e certificata disco d'oro. Il brano è contenuto nel terzo album in studio Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato. È nato, come ha rivelato lo stesso cantautore, dopo una delusione d'amore a causa di una misteriosa ragazza di nome Francesca. "La ringrazio perché mi ha fatto scrivere sto pezzo che mi piace troppo", ha confessato Alfa. Il testo parla di una storia d'amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte. "Ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene/La notte non finirà, domani poi si vedrà, lei/Appena la vedi ti manda in blackout/Dice che il suo cuore però è già sold out/Quando mi sorride e penso vabbè ciao/Vabbè ciao, vabbè ciao/Pelle bianco latte e gli occhi di cacao/La aspetto a mezzanotte un po' come un countdown/Lei è così bella che vabbè ciao/Vabbè ciao, vabbè ciao/Fammene uno dai/Anzi due dai/Facciamo tre dai".

Il filo rosso Sempre nel 2024 è uscito anche Il filo rosso che ha raggiunto la vetta della classifica Top Singoli ed è stato certificato disco di platino. Il brano parla di due persone che si sono amate intensamente per poi lasciarsi e in particolare è dedicato alle relazioni a distanza. Alfa ha promosso il brano chiamando persone sconosciute al telefono e suonandogli la canzone. Il cantautore, usando la metafora del filo rosso che rimanda alla leggenda orientale del destino, descrive il legame invisibile ma indissolubile che unisce due persone anche nella lontananza . "Dimmi perché/Io, quando piove forte, non mi calmo/Sai, mi ricorda Genova quell'anno/Che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango/E che ne sanno/Gli altri che ti guardano/Non ti guardano come ti guardo io/Anche se ti mancano/Non ti mancano come ti manco io/Che non sono gli altri, sappiamo entrambi/Che c'è un filo rosso che ci unisce/Che non si vede, si capisce".