Alfa in concerto a Milano, il duetto con Roberto Vecchioni. VIDEO

Il Prof della musica è stato ospite al Forum di Assago durante il concerto del cantautore genovese: insieme hanno cantato Sogna ragazzo sogna. Sul palco anche Amadeus.

Tutte le date sono già sold out, a conferma dell’enorme affetto del pubblico e del momento d’oro del cantautore, che di recente ha anche annunciato nuovi appuntamenti per il 2026.

Dopo lo straordinario tour europeo sold out, che lo ha visto protagonista sui palchi delle principali città del Vecchio Continente, Alfa è ora pronto a tornare in Italia con una nuova serie di appuntamenti nei palazzetti. Il tour, partito il 29 ottobre dall’Unipol Forum di Milano — dove, oltre a Roberto Vecchioni, sul palco è salito anche Amadeus — proseguirà toccando Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma.

Magia al Forum di Assago. Alfa invita al suo concerto Roberto Vecchioni e insieme emozionano il pubblico con Sogna ragazzo sogna, brano che l’artista genovese portò, insieme al Professore, a Sanremo 2024 nella serata dei duetti. Un momento epico ed epocale nella carriera di Alfa, che in soli sei anni è diventato un punto di riferimento del nuovo cantautorato italiano.

ALFA: "HO CHIUSO UN CERCHIO, STO SCRIVENDO COSE NUOVE"

Il tuo nuovo tour è partito da Milano, dall’Unipol Forum già sold out: ci racconti il concerto, la formazione live e il concept di queste nuove date?

Il tour è qualcosa di gigantesco e sono onorato che sia già quasi tutto sold out. Siamo in nove sul palco, accompagnati solo da una luna e da un arcobaleno: è un palco teatrale, con la musica al centro. Insomma, poche parole e tanta musica.

Che scaletta proponi?

Le canzoni più recenti, ma anche quelle degli inizi, del 2019.

Per la prima volta porti Roberto Vecchioni sul palco per cantare insieme Sogna ragazzo sogna. Con lui interpreti il brano con cui avete fatto emozionare tutta Italia al Festival di Sanremo. Ci racconti che significato ha per te questo brano e che rapporto ti lega al Professore?

Cantare di nuovo con lui è un cerchio che si chiude: mai me lo sarei aspettato. Per me è stato — ed è — un padre musicale. Sono contento di averlo conosciuto meglio, ne sono orgoglioso. Da Sanremo sono cambiate tante cose: è arrivato il tour nei palazzetti, i concerti in Europa… ecco perché parlo di un cerchio che si chiude.

Ci saranno ospiti nelle altre date del tour?

Ci sarà un ospite musicale diverso per ogni data, ma non dico chi: sarà una sorpresa.

Tutte le date del tour sono già sold out, a conferma dell’enorme affetto del pubblico. Che periodo stai vivendo?

È un periodo bellissimo. Sono orgoglioso di tutto, a partire dalle persone con cui lavoro. Sono felice.

Hai già annunciato delle date per il 2026, con Milano già sold out. Cosa farai dopo la fine del tour nei palazzetti? Ci sono nuovi progetti all'orizzonte?

Sto scrivendo nuove canzoni tra un concerto e l’altro. Si vedrà più avanti cosa fare: ora sono nella fase di semina, nella fase più bella, quella della creatività.