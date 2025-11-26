Scarpetta, Nicole Kidman nelle prime foto della serie tv Prime Video

Prime Video ha diffuso le prime foto di scena della nuova serie televisiva crime thriller con protagonista l'attrice premio Oscar nei panni del medico legale protagonista dei romanzi di Patricia Cornwell. In streaming il debutto è fissato per l'11 marzo 2026

L'attesa è febbrile per il debutto sul piccolo schermo di Nicole Kidman nei panni di Kay Scarpetta, la patologa forense icona dei romanzi crime di Patricia Cornwell, finalmente pronta a conquistare anche il grande pubblico della tv.

Prime Video, che distribuisce lo show Scarpetta, una produzione Amazon MGM Studios e Blumhouse Television in collaborazione con Blossom Films, Comet Pictures e P&S Projects, ha diffuso le prime foto di scena (visibili nel post in basso in questo articolo) con Nicole Kidman al lavoro in laboratorio e sulle varie scene del crimine.

Con lei anche gli altri volti del cast della serie: da Jamie Lee Curtis a Jake Cannavale e Ariana DeBose.



Le avventure della formidabile Kay Scarpetta in tv Con i romanzi con le avventure di Kay Scarpetta Patricia Cornwell ha venduto, a partire dal 1990, oltre 120 milioni di copie in tutto il mondo, la platea di fan che attende il nuovo show televisivo Scarpetta è dunque molto ampia, se si contano i fan del personaggio e delle sue storie che si sono aggiunti negli ultimi trent'anni.

La serie televisiva, che è sviluppata e scritta da Liz Sarnoff ed è basata sui libri bestseller di Cornwell, sarà certamente uno dei prodotti di punta del catalogo Prime Video della prossima primavera.

Nell'attesa, le prime immagini mostrano i look dei personaggi, i volti degli attori principali e anticipano le atmosfere dell'adattamento che alternerà il racconto delle vicende professionali e quelle della vita privata della patologa forense.

Kay Scarpetta è un medico legale implacabile, una professionista determinata ad ottenere la verità anche a costo di pagarne il prezzo.

Lo show, ambientato nel mondo delle odierne indagini forensi, mostra la protagonista impegnata ad approfondire la complessità psicologica sia dei colpevoli che degli agenti di polizia.

Dall'altra parte, la vicenda sviluppa i complessi rapporti familiari di Kay, che ha una sorella, interpretata da Jamie Lee Curtis, con cui condivide segreti che minacciano di distruggere tutto ciò che ha costruito. Leggi anche Finite le riprese di Amori & Incantesimi 2 con Kidman e Bullock

Un cast stellare capitanato da Nicole Kidman Scarpetta è un prodotto che reca la firma di Liz Sarnoff (che ha scritto le sceneggiature dei film Chasing Papi e Kiss Me oltre a vari show tra cui Alcatraz) che è autrice, produttrice esecutiva e showrunner.

La prima stagione, composta da otto episodi, è stata girata tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025; la regia dei primi è di David Gordon Green. Ancora nessun dettaglio sul secondo ciclo di episodi che ha già avuto il semaforo verde per la produzione.

Nicole Kidman, che figura anche tra i produttori esecutivi, sarà affiancata da un cast composto dalla già citata Jamie Lee Curtis, premio Oscar, Bobby Cannavale, premio Emmy, Simon Baker, candidato all’Emmy, e dal premio Oscar Ariana DeBose.

Tra gli altri interpreti: Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish, che interpretano rispettivamente le versioni più giovani dei personaggi di Kidman, Curtis, Cannavale e Baker.