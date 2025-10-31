18 serie tv da vedere a novembre

18/18 The Walt Disney Company Italia

La vita segreta delle mogli mormoni 3 - Disney+. Nella terza stagione, in uscita il 13 novembre, le protagoniste affrontano una crisi di amicizia mentre le lealtà cambiano, la fiducia viene messa alla prova, e i confini tra realtà e finzione si assottigliano. Quando la ricerca della verità mette in discussione la loro integrità, ha inizio una battaglia morale e si accende uno scontro tra #Momtok e #Dadtok. La sorellanza e tutto ciò che hanno costruito sono in bilico: le protagoniste riusciranno a trovare la strada verso la salvezza?