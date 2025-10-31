Offerte Sky
18 serie tv da vedere a novembre, da Stranger Things 5 a Call My Agent 3

Attesissime stagioni finali, e debutti al cardiopalma, nel mese prossimo ad iniziare. Ecco tutti i titoli imperdibili per gli amanti delle serie tv

Assassinio a Venezia, il cast del film con Kenneth Branagh

In onda su Rai 2 venerdì 31 ottobre, la pellicola si ispira alla trama originale del romanzo...

Halloween, 17 film per bambini da guardare

Da "Hotel Transylvania" a “Monsters & Co.” fino al classico "Hocus Pocus”, ecco le pellicole...

Progetto senza titolo - 1

18 serie tv da vedere a novembre

Attesissime stagioni finali, e debutti al cardiopalma, nel mese prossimo ad iniziare. Ecco tutti...

Da Krueger a Pennywise, i 10 personaggi più spaventosi degli horror

Nel giorno in cui si festeggia Halloween, ripercorriamo le figure più iconiche e paurose della...

X Factor 2025, Emma accende il palco e AMANDA è fuori dai giochi

Emozioni intense con le esibizioni degli 11 concorrenti rimasti in gara. I giudici Achille Lauro,...

    Negramaro, annunciato il tour dell'estate 2026 e poi una lunga pausa

    Dopo aver acceso i palasport italiani con le loro performance travolgenti, la band originaria di...

    Call of Duty, Taylor Sheridan e Peter Berg co-sceneggiatori del film

    Dal videogioco al grande schermo: spetterà a due maestri dell'azione e della tensione...

    Modà in concerto a Milano, la possibile scaletta

    Appuntamento al Forum di Assago il 2 e il 3 novembre con La Notte dei Romantici – Il Tour, il...