Stranger Things 5, svelata la vera durata degli episodi della 1° parte

Il momento tanto atteso è ormai vicino: Stranger Things 5 sta per arrivare.

La quinta e ultima stagione della serie televisiva tra le più cult della nostra epoca è pronta a debuttare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dopo tre anni di pausa dalla quarta stagione e un lungo periodo di lavorazione, lo show dei fratelli Duffer tornerà sullo schermo con il Volume 1, in uscita il 27 novembre 2025. L’attesa è altissima e le teorie dei fan si sono moltiplicate nel corso dei mesi, alimentando curiosità e supposizioni di ogni genere. Tra le voci più diffuse, quella che annunciava episodi di durata eccezionale, addirittura superiori alle due ore. Adesso, però, le indiscrezioni vengono smentite direttamente da una fonte ufficiale: Ross Duffer ha finalmente chiarito la reale lunghezza delle puntate.

Ross Duffer svela la verità sui minutaggi Il co-creatore della serie ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per mettere fine alle voci circolate negli ultimi tempi. Nel filmato, Ross Duffer rivela la durata effettiva dei primi quattro episodi del Volume 1, ridimensionando così le aspettative nate attorno alle ipotesi di “film” da due ore e mezza, culminanti in un finale di tre ore. Già a luglio, di fronte alle prime liste di minutaggi apparse online, il regista aveva liquidato la questione scrivendo “nemmeno lontanamente accurato”.

Ora, la conferma ufficiale mostra un quadro ben diverso. Il primo episodio, intitolato La missione, durerà un’ora e otto minuti; il secondo, La scomparsa di…, avrà una durata di cinquantaquattro minuti; il terzo, La trappola, si fermerà a un’ora e sei minuti; mentre il quarto, Il mago, raggiungerà un’ora e ventitré minuti. Si tratta comunque di episodi corposi, ma decisamente lontani dalle “maratone” di cui si era parlato nei mesi scorsi. Approfondimento Stranger Things, David Harbour-Hopper parla del finale (senza spoiler)

Le anticipazioni sul Volume 2 Sebbene i minutaggi dei restanti episodi non siano ancora stati diffusi, Netflix ha già reso noti i titoli che comporranno il Volume 2, destinato a chiudere la storia di Hawkins e dei suoi protagonisti. Le ultime quattro puntate porteranno i titoli La scossa, La fuga da Camazotz, Il ponte e Il mondo reale. Il rilascio di questa seconda parte è previsto per il 26 dicembre, mentre l’ottavo e ultimo episodio, che segnerà la conclusione definitiva della serie, sarà disponibile dal 1° gennaio 2026. Approfondimento Stranger Things rilancia Child in Time: il ritorno dei Deep Purple

Netflix celebra la serie a Lucca Comics & Games 2025 Per accompagnare l’uscita della stagione finale di Stranger Things, Netflix ha annunciato una celebrazione speciale durante il Lucca Comics & Games 2025. Alla manifestazione parteciperanno i creatori Matt e Ross Duffer, insieme a quattro protagonisti della serie: Finn Wolfhard, interprete di Mike Wheeler, Gaten Matarazzo, volto di Dustin Henderson, Caleb McLaughlin, che interpreta Lucas Sinclair, e Noah Schnapp, nei panni di Will Byers.

Nel corso dell’evento sono previste numerose attività ispirate alla serie e un incontro esclusivo con gli showrunner e gli attori. Un appuntamento che promette di entusiasmare i fan italiani, pronti a salutare uno dei titoli più amati dell’ultimo decennio. Approfondimento Stranger Things 5, Noah Schnapp anticipa: "Preparatevi a piangere"