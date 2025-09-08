Stranger Things, David Harbour-Hopper parla del finale (senza spoiler)

Stranger Things, David Harbour anticipa che ci sarà un finale rivoluzionario per HopperSerie TV ©Webphoto
La saga televisiva che definire cult è riduttivo Stranger Things sta per giungere al suo epilogo e David Harbour, volto storico della serie tv, ha rivelato alcuni dettagli sul destino del suo personaggio, il capo della polizia Jim Hopper.
Tranquilli: niente spoiler, ma solo tanto (ma tanto ma tanto) hype.
L’attore ha anticipato che la quinta stagione presenterà “la cosa più grande che gli accade in tutta la serie”, alimentando l’attesa dei fan per l’ultima avventura della serie Netflix.
La star statunitense, classe 1975, diventata celebre grazie al ruolo di Jim Hopper nella serie televisiva Netflix (interpretazione per la quale si è aggiudicato un Critics' Choice Television Award e uno Screen Actors Guild Award, ricevendo due candidature al Premio Emmy e una al Golden Globe nella sezione miglior attore non protagonista in una serie), anticipa che il gran finale della quinta stagione porterà al momento più importante per il suo alias.
Stranger Things è attualmente disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La quinta stagione prenderà il via il 26 novembre 2025 e sarà distribuita in tre parti, con nuovi episodi previsti il 25 dicembre e il 31 dicembre 2025.
L’addio sul set: un momento indimenticabile
Intervistato dal magazine americano ScreenRant, Harbour ha ricordato l’ultima giornata di riprese di Stranger Things, senza però svelare dettagli cruciali. “Non posso dirvi cosa è successo il nostro ultimo giorno sul set, perché sarebbe un enorme spoiler,” ha spiegato l’attore. Ha aggiunto, con un tono di emozione evidente, “ma è stato un culmine straordinario… e non riuscivo a credere che fosse davvero l’ultimo giorno”, ha raccontato David Harbour.
L’attore, che nel frattempo ha recitato anche in Thunderbolts* (dove riveste il ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian), ha proseguito raccontando quanto fosse concentrato nell’interpretare quel momento cruciale. “Ho pensato: ‘Oh mio Dio. Hanno davvero fatto in modo che il momento più importante della serie per lui, in un certo senso, fosse proprio questo.’ E quindi mi sono davvero impegnato al massimo per rendere giustizia a quella scena”. Harbour ha precisato che non poteva entrare nei dettagli, ma l’emozione sul set era tangibile.
“E poi succede, e tutto finisce”, ha continuato Harbour, riflettendo sul periodo necessario per metabolizzare la fine della serie dopo tanti anni di lavoro al fianco dei creatori Ross e Matt Duffer. “Conosco quei ragazzi, i Duffer Brothers, da dieci anni, e abbiamo passato insieme così tanto. Con quel cast e quella troupe, è davvero difficile da elaborare. Ci sono voluti circa sei mesi per capire veramente come mi sentivo… È stata un’esperienza molto, molto surreale”.
Hopper e l’attesa per la quinta stagione
David Harbour interpreta Jim Hopper sin dal debutto di Stranger Things su Netflix nel 2016. La serie di fantascienza di grande successo si prepara a lanciare la quinta e ultima stagione il 26 novembre 2025, con i fan che attendono con trepidazione di scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti. La conclusione della serie è fissata per il 31 dicembre 2025.
La quinta stagione vedrà il ritorno del cast principale, ma introdurrà anche un nuovo personaggio: la dottoressa Kay, interpretata da Linda Hamilton. Sebbene il ruolo specifico della dottoressa Kay rimanga avvolto nel mistero, la sinossi ufficiale della stagione suggerisce che il personaggio potrebbe rappresentare un problema significativo per i protagonisti di Hawkins, Indiana. La logline recita: “I nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso — la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la missione, il governo ha posto la città sotto quarantena militare e intensificato la caccia a Eleven, costringendola a tornare a nascondersi”.
Il futuro dei Duffer Brothers dopo Stranger Things
Con la conclusione di Stranger Things si chiuderà anche il rapporto lavorativo dei Duffer Brothers con Netflix. Ad agosto è stato confermato che Ross e Matt Duffer hanno firmato un accordo con Paramount, che entrerà in vigore al termine del loro contratto con Netflix ad aprile 2026. Questo nuovo capitolo permetterà ai fratelli Duffer di concentrarsi su progetti di più ampio respiro, inclusi lungometraggi, sviluppati attraverso la loro casa di produzione Upside Down Pictures sotto la direzione della presidente Hilary Leavitt.
Il passaggio a Paramount segnerà anche una nuova collaborazione con Cindy Holland e Matt Thunell, figure chiave nell’approdo di Stranger Things su Netflix. In particolare, Holland aveva dato il via libera alla serie per la piattaforma, e i fratelli Duffer hanno commentato: “Hanno creduto in noi nel 2015, e stanno credendo di nuovo — non vediamo l’ora di creare nuove storie insieme”.
