Stranger Things, David Harbour-Hopper parla del finale (senza spoiler)

L’attore statunitense diventato celebre grazie al ruolo di Jim Hopper nella serie televisiva Netflix (interpretazione per la quale si è aggiudicato un Critics' Choice Television Award e uno Screen Actors Guild Award, ricevendo due candidature al Premio Emmy e una al Golden Globe nella sezione miglior attore non protagonista in una serie) anticipa che il gran finale della quinta stagione porterà al momento più importante per il suo alias. Tranquilli: niente spoiler, ma solo tanto (ma tanto ma tanto) hype

Stranger Things è attualmente disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La quinta stagione prenderà il via il 26 novembre 2025 e sarà distribuita in tre parti, con nuovi episodi previsti il 25 dicembre e il 31 dicembre 2025.

La star statunitense, classe 1975, diventata celebre grazie al ruolo di Jim Hopper nella serie televisiva Netflix (interpretazione per la quale si è aggiudicato un Critics' Choice Television Award e uno Screen Actors Guild Award, ricevendo due candidature al Premio Emmy e una al Golden Globe nella sezione miglior attore non protagonista in una serie), anticipa che il gran finale della quinta stagione porterà al momento più importante per il suo alias.

La saga televisiva che definire cult è riduttivo Stranger Things sta per giungere al suo epilogo e David Harbour, volto storico della serie tv, ha rivelato alcuni dettagli sul destino del suo personaggio, il capo della polizia Jim Hopper. Tranquilli: niente spoiler, ma solo tanto (ma tanto ma tanto) hype. L’attore ha anticipato che la quinta stagione presenterà “la cosa più grande che gli accade in tutta la serie”, alimentando l’attesa dei fan per l’ultima avventura della serie Netflix.

L’addio sul set: un momento indimenticabile

Intervistato dal magazine americano ScreenRant, Harbour ha ricordato l’ultima giornata di riprese di Stranger Things, senza però svelare dettagli cruciali. “Non posso dirvi cosa è successo il nostro ultimo giorno sul set, perché sarebbe un enorme spoiler,” ha spiegato l’attore. Ha aggiunto, con un tono di emozione evidente, “ma è stato un culmine straordinario… e non riuscivo a credere che fosse davvero l’ultimo giorno”, ha raccontato David Harbour.

L’attore, che nel frattempo ha recitato anche in Thunderbolts* (dove riveste il ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian), ha proseguito raccontando quanto fosse concentrato nell’interpretare quel momento cruciale. “Ho pensato: ‘Oh mio Dio. Hanno davvero fatto in modo che il momento più importante della serie per lui, in un certo senso, fosse proprio questo.’ E quindi mi sono davvero impegnato al massimo per rendere giustizia a quella scena”. Harbour ha precisato che non poteva entrare nei dettagli, ma l’emozione sul set era tangibile.

“E poi succede, e tutto finisce”, ha continuato Harbour, riflettendo sul periodo necessario per metabolizzare la fine della serie dopo tanti anni di lavoro al fianco dei creatori Ross e Matt Duffer. “Conosco quei ragazzi, i Duffer Brothers, da dieci anni, e abbiamo passato insieme così tanto. Con quel cast e quella troupe, è davvero difficile da elaborare. Ci sono voluti circa sei mesi per capire veramente come mi sentivo… È stata un’esperienza molto, molto surreale”.