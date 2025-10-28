Last Samurai Standing, trailer e uscita della serie tv di Netflix

Netflix ha ufficializzato la produzione della serie Last Samurai Standing, affidandone la realizzazione a Junichi Okada, che ne è protagonista, produttore e coreografo delle scene di combattimento. La regia e la sceneggiatura sono state curate da Michihito Fujii e Kento Yamaguchi, sotto la produzione di Office Shirous.

Riguardo al suo coinvolgimento, Okada ha spiegato: “Quando il produttore esecutivo di Netflix, il signor Takahashi, mi ha contattato, stavo ancora recitando in drammi storici. In quel periodo pensavo già a come rendere questo genere popolare non solo in Giappone, ma anche a livello globale. Vedevo il potenziale di queste storie in termini di azione, dramma, riflessione sociale e intrattenimento, ma sapevo che si poteva andare oltre. È stato allora che mi sono imbattuto nel romanzo di Imamura. Era scritto in modo che anche il pubblico moderno potesse apprezzarlo, e l’idea di adattarlo mi ha entusiasmato”.

L’adattamento del romanzo in una serie a più episodi ha comportato sfide notevoli per Fujii e Okada, che hanno paragonato il lavoro alla realizzazione di tre lungometraggi. Entrambi hanno cercato di preservare l’essenza della storia originale, potenziandone al tempo stesso l’impatto visivo e drammatico. Con quasi 300 interpreti in scena, ognuno dotato del proprio costume, la produzione ha richiesto un’organizzazione meticolosa e una dedizione costante da parte dell’intera troupe.