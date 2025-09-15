Amori & Incantesimi 2, finite le riprese del sequel con Kidman-Bullock

Un cult che torna dopo 27 anni con le attrici ancora una volta nei panni delle streghe-sorelle Owens. Le scuse di Evan Rachel Wood sul mancato rinnovo: "Mi è stato detto che stanno facendo un nuovo casting. Non è stata una mia scelta"

“Grazie a tutto il cast e alla crew, questo è tutto per Practical Magic 2” scrive Nicole Kidman sotto un reel diffuso sul suo profilo Instagram, annunciando la fine delle riprese di Amori & Incantesimi 2. Nella clip, l’attrice è abbracciata a Sandra Bullock mentre si allontanano di spalle in un campo, quasi a voler simboleggiare la conclusione di un percorso: in questo caso la chiusura della produzione dell’attesissimo sequel del cult del 1998.

Un ritorno atteso da 27 anni Il film arriverà nelle sale il 18 settembre 2026 e la trama prende ispirazione dal romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman, appartenente alla stessa saga letteraria che aveva ispirato il primo capitolo. Alla regia questa volta ci sarà Susanne Bier, mentre nel 1998 dietro la macchina da presa c’era Griffin Dunne. Pur rimanendo fedele allo spirito del primo Practical Magic, il sequel vuole offrire ai fan qualcosa di nuovo, mantenendo però centrali i temi che da oltre ventisette anni rappresentano il cuore della storia: amore, famiglia, sorellanza e magia. La trama originale raccontava la storia delle sorelle Sally e Gillian Owens, eredi di una stirpe di streghe colpite da una maledizione che condanna a morte gli uomini di cui si innamorano. Sally desidera una vita normale, mentre Gillian è ribelle e passionale; ma quando quest’ultima rimane intrappolata in una relazione violenta, le due sorelle affrontano insieme magia oscura, pregiudizi e destino, scoprendo che solo accettando sé stesse e il loro legame possono spezzare l’incantesimo.

