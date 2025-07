Amori & incantesimi 2, Nicole Kidman e Sandra Bullock sul set

Nicole Kidman ha condiviso il video di un lungo abbraccio con la sua storica compagna di set per celebrare coi fan l'inizio delle riprese del sequel del cult del film del 1998 che arriverà nelle sale a settembre del 2026

"Le streghe sono tornate", ha scritto Nicole Kidman su Instagram sotto al video che la ritrae abbracciata a Sandra Bullock sul set di Pratical Magical 2, che in Italia uscirà col titolo Amori & Incantesimi 2, ed il sequel della pellicola di Griffin Dunne del 1998 dove le due star di Hollywood interpretano Gillian e Sally Owens, sorelle bellissime e dotate di poteri magici.

Le due attrici hanno appena iniziato le riprese del film ai Warner Studios di Leavesden, a Nord-Ovest di Londra, dirette da Susan Bier, la regista scelta per questa nuova avventura.

Inutile dire che il breve video ha infiammato i fan che hanno attendevano la produzione di un seguito del film da anni e che adesso possono far partire il conto alla rovescia per il debutto della pellicola, attesa in sala per settembre 2026.

Una nuova storia di donne e di streghe Amori & Incantesimi 2 sta diventando piano piano realtà e, con l'apertura del set del film, i prossimi mesi potrebbero essere caratterizzati da tante immagini rubate e indiscrezioni, utili per iniziare a costruire un'idea più precisa del progetto i cui dettagli sono ancora, per la maggior parte, tenuti top secret.

Ciò che sappiamo dell'atteso sequel della commedia sentimentale di Griffin Dunne che, fin dalla sua uscita si è conquistata un posto tra le pellicole di culto del genere fantasy dedicate alle streghe, e che a ogni Halloween, puntuale, rimbalza in cima ai titoli più in vista della stagione, è la trama, ispirata a The Book of Magic di Alice Hoffmann, che racconta i fatti successivi a quelli de Il giardino delle magie, il libro da cui è tratta la storia del film del 1998.

Le sorelle Owens hanno tutte e due delle figlie femmine su cui grava la stessa maledizione di cui loro, fin da ragazze, hanno subìto le consequenze. Gli uomini di cui le donne della famiglia si innamorano muoiono prematuramente. Tre generazioni di streghe, inclusa quella delle zie Fran e Jet, dovranno unire le forze per mettere in salvo i loro destini.

