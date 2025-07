La signora in giallo, Jamie Lee Curtis interpreterà Jessica Fletcher

L’attrice statunitense ( FOTO ) ha confermato la realizzazione del reboot: “Sta accadendo”. Jamie Lee Curtis ha aggiunto: “Sto frenando il mio entusiasmo finché non inizieremo le riprese. Ho un altro paio di cose da fare, ma poi potrò godermi quel lavoro". Massimo riserbo sugli altri nomi del cast e sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli della pellicola.

Jamie Lee Curtis è tra i volti più amati e popolari di Hollywood. Nel corso degli anni l’attrice ha emozionato il pubblico con numerose lavori, ricordiamo Un pesce di nome Wanda, True Lies e Cena con delitto - Knives Out. Spazio anche a riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali una statuetta come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Deirdre Beaubeirdre nel film Everything Everywhere All at Once alla 95esima edizione degli Academy Awards.