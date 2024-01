12/13 ©Webphoto

Per vestire i panni di Griselda Blanco, Sofia Vergara si è sottoposta a lunghissime sedute di trucco prostetico: “Fin dall'inizio sapevamo che non sarei stata come lei, non era possibile ma dovevo sparire come Sofia - ha raccontato l’attrice - Non volevo che il pubblico pensasse ‘è Gloria con un naso finto’”