Justin Bieber ha pubblicato Swag live from Coachella (Weekend II) e torna in radio in Italia con Speed demon, brano estratto dall'album Swag II, uscito a settembre 2025. Speed demon racconta il percorso personale e artistico di Justin Bieber, esplorando il peso dell'esposizione mediatica e la forza necessaria per affrontare ostacoli e giudizi. Un inno alla determinazione e all'autenticità, in cui l'artista rivendica la libertà di seguire la propria strada, rimanendo fedele a sé stesso e a ciò che conta davvero.

Bieber torna a sorprendere con il suo nuovo progetto



A una settimana dalla pubblicazione di Swag live from Coachella (Weekend I), il suo primo album dal vivo, Bieber torna a sorprendere con il nuovo progetto che immortala la seconda performance da headliner al Festival del Coachella, raccogliendo momenti iconici del secondo weekend e consacrando definitivamente uno degli show più celebrati dell'anno. Swag live from Coachella (Weekend II) include le partecipazioni speciali di Sexyy Red, Dijon e SZA, offrendo ai fan la possibilità di rivivere uno degli spettacoli più memorabili della recente carriera di Justin Bieber. Il secondo weekend è stato impreziosito dalle apparizioni speciali di Big Sean e Billie Eilish. E su YouTube sono disponibili le registrazioni integrali delle esibizioni di Justin Bieber durante entrambi i weekend del Coachella, presentate nella loro versione completa così come trasmesse in streaming durante il festival e corredate da contenuti esclusivi provenienti dagli archivi della produzione. Ad aprile 2026 Justin Bieber è tornato sul palco del Coachella come headliner a quattro anni dalla sua ultima esibizione dal vivo. Con 147 milioni di visualizzazioni globali, la performance è diventata la più vista nella storia del festival. Nelle settimane successive, l'artista ha registrato il miglior risultato giornaliero della sua carriera su Spotify, con oltre 105 milioni di stream in un stream in un solo giorno, arrivando a totalizzare 431 milioni di ascolti globali nell'arco di una settimana.