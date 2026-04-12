Coachella 2026, Day 2: Bieberchella! David Byrne, Sombr e White

Coachella 2026, Day 2: It's Bieberchella! E la musica di David Byrne, Sombr e Jack White
Bieberfever o Bieberchella?! Entrambe, grazie! La seconda giornata del Festival è tutta di Justin Bieber. Storica la performance dell’unico David Byrne, come del resto quella di Jack White (che ha suonato divinamente Seven Nation Army con delirio annesso) e SOMBR, che debutta al Coachella. Abbiamo visto anche Addison Rae, Giveon, The Strokes, Labrinth, geese, Royel Otis e molti altri. Il racconto dell’inviata Valentina Clemente