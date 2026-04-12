Coachella 2026, Day 2: Bieberchella! David Byrne, Sombr e White

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Questa è una bellissima immagine che descrive il cuore de Los Hermanos Flores: orgogliosi di essere latini, orgogliosi di poter portare la loro cultura in tutto il mondo, attraverso la musica. Quest'anno Coachella è particolamente ricca di artisti latini: in un contesto sociale come quello che stiamo vivendo, e in uno stato come la California che vive anche grazie ai Latinos , è importante che la musica possa mandare dei messaggi forti e chiari. Soprattutto da un palco come il Festival di Indio.