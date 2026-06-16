Ti presento i miei, il cast del film con Robert De Niro e Ben Stiller

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Theresa Elizabeth Polo, nota come Teri Polo, modella, attrice e attivista, diventata famosa grazie al ruolo di Michelle in Un medico tra gli orsi, è Pam, la fidanzata di Greg. Figlia devota e fidanzata innamorata, Pam si trova perennemente in mezzo tra il padre possessivo e il fidanzato disastroso. Non è una figura passiva: ama Greg con genuinità e ama il padre con altrettanta sincerità, ma la sua capacità di non vedere quanto sia tossica la combinazione tra i due è parte integrante del meccanismo comico del fiilm.