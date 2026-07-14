Sorpresa sull'isola azzurra: l'attore premio Oscar e l'avvocata per i diritti umani sono stati avvistati lunedì in tarda serata mentre passeggiavano tra le stradine di Capri, prima di salire su uno degli iconici taxi rossi scoperti. Per la coppia, di casa sul Lago di Como, si tratta della prima visita sull'isola: lui in completo grigio, lei in lungo abito bianco, accolti dalla curiosità e dall'ammirazione dei presenti
Anche Capri entra ufficialmente nella geografia italiana dei Clooney.
George e Amal sono stati avvistati lunedì, a tarda sera, mentre passeggiavano sorridenti tra le strade dell'isola azzurra, per poi salire a bordo di uno dei celebri taxi scoperti locali: quello di Lorenzo e Paolo De Gregorio, i tassisti capresi che da decenni accompagnano i vip alla scoperta delle bellezze dell'isola.
Un'apparizione a sorpresa, all'insegna dell'eleganza: l'attore indossava un completo grigio, mentre la moglie ha sfoggiato un raffinato look total white con abito lungo. La scena non è passata inosservata e un gruppo di ammiratori si è goduto da lontano il passaggio della coppia, tra curiosità e telefoni puntati.
La prima volta della coppia sull'isola azzurra
Sebbene il legame tra Capri e le star di Hollywood sia antico e consolidato, per i coniugi Clooney si tratta della prima visita sull'isola. Un debutto che ha il sapore della fuga romantica: nessun impegno ufficiale, solo una passeggiata serale e il tradizionale giro in taxi scoperto, rito di passaggio di ogni celebrità che approda tra i Faraglioni.
La scelta di Capri aggiunge una nuova tappa al lungo idillio tra l'attore e l'Italia, iniziato oltre vent'anni fa con l'acquisto di Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como, diventata negli anni il suo rifugio europeo per eccellenza e set di innumerevoli estati in famiglia.
Negli ultimi tempi la coppia ha diviso le proprie vacanze tra il Belpaese e la Provenza, dove possiede la tenuta Domaine du Canadel, ma il richiamo delle coste italiane si conferma irresistibile.
Un'estate tra relax e traguardi
L'avvistamento caprese arriva in un momento particolarmente felice per la coppia.
Clooney, che ha da poco festeggiato i 65 anni - celebrati con una festa a sorpresa organizzata proprio da Amal, presentatasi travestita da cameriera insieme a un gruppo di amici - resta uno dei volti più amati di Hollywood, tra i pochi capaci di coniugare carriera da divo, impegno da regista e produttore e attivismo. Al suo fianco dal 2014, Amal Alamuddin, 48 anni, avvocata di origini libanesi-britanniche specializzata in diritti umani, prosegue la sua attività legale internazionale, che negli ultimi anni l'ha vista impegnata anche con la Corte Penale Internazionale.
Genitori dei gemelli Ella e Alexander, i due formano una delle coppie più solide e ammirate dello star system, capace di attirare i riflettori a ogni uscita pubblica senza mai cedere al clamore. E chissà che la notte caprese, tra un vicolo e un taxi rosso, non inauguri una nuova tradizione estiva: l'isola, si sa, ha l'abitudine di far innamorare chi la visita per la prima volta.
Approfondimento
A George Clooney il Leone d'oro alla carriera
©Getty
George Clooney e Amal ricevuti da Re Carlo a Buckingham Palace. FOTO
Il divo di Hollywood e sua moglie sono stati accolti dal Sovrano britannico per il ricevimento annuale del King's Trust, l'ente benefico che dagli anni Settanta sostiene i progetti dei giovani nelle aree svantaggiate del mondo. L'attore, regista e produttore e l'avvocatessa, che sono supportano da tempo il Trust, noti entrambi per il loro impegno sociale, hanno approcciato l'evento con disinvoltura, tutti e due in abiti scuri dallo stile non particolarmente impegnativo A cura di Vittoria Romagnuolo