Sorpresa sull'isola azzurra: l'attore premio Oscar e l'avvocata per i diritti umani sono stati avvistati lunedì in tarda serata mentre passeggiavano tra le stradine di Capri, prima di salire su uno degli iconici taxi rossi scoperti. Per la coppia, di casa sul Lago di Como, si tratta della prima visita sull'isola: lui in completo grigio, lei in lungo abito bianco, accolti dalla curiosità e dall'ammirazione dei presenti

Anche Capri entra ufficialmente nella geografia italiana dei Clooney.

George e Amal sono stati avvistati lunedì, a tarda sera, mentre passeggiavano sorridenti tra le strade dell'isola azzurra, per poi salire a bordo di uno dei celebri taxi scoperti locali: quello di Lorenzo e Paolo De Gregorio, i tassisti capresi che da decenni accompagnano i vip alla scoperta delle bellezze dell'isola.

Un'apparizione a sorpresa, all'insegna dell'eleganza: l'attore indossava un completo grigio, mentre la moglie ha sfoggiato un raffinato look total white con abito lungo. La scena non è passata inosservata e un gruppo di ammiratori si è goduto da lontano il passaggio della coppia, tra curiosità e telefoni puntati.

La prima volta della coppia sull'isola azzurra

Sebbene il legame tra Capri e le star di Hollywood sia antico e consolidato, per i coniugi Clooney si tratta della prima visita sull'isola. Un debutto che ha il sapore della fuga romantica: nessun impegno ufficiale, solo una passeggiata serale e il tradizionale giro in taxi scoperto, rito di passaggio di ogni celebrità che approda tra i Faraglioni.

La scelta di Capri aggiunge una nuova tappa al lungo idillio tra l'attore e l'Italia, iniziato oltre vent'anni fa con l'acquisto di Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como, diventata negli anni il suo rifugio europeo per eccellenza e set di innumerevoli estati in famiglia.

Negli ultimi tempi la coppia ha diviso le proprie vacanze tra il Belpaese e la Provenza, dove possiede la tenuta Domaine du Canadel, ma il richiamo delle coste italiane si conferma irresistibile.