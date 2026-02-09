La coppia (super vip) ha sorpreso i passanti. E c'è chi li ha avvisati: "State girando dalla parte sbagliata!"

George Clooney e Amal Alamuddin sono arrivati a Milano per via delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (che stanno attirando una moltitudine di vip). I due, tuttavia, non si sono limitati a "presenziare": hanno anche regalato ai passanti un siparietto inatteso e divertente.

George e Amal in Galleria

Omega, cronometrista ufficiale di Milano Cortina 2026, ha inagurato a Milano - nell'iconica Galleria Vittorio Emanuele II - la sua House all’interno del ristorante dello chef Carlo Cracco. Un evento, questo, che ha portato in città George Clooney e Amal Alamuddin. Come ogni turista che passa da lì, la supercoppia vip si è sottoposta al rito portafortuna: girare col tallone sugli attributi del toro ritratto sul pavimento della Galleria. L'hanno fatto alle 22.00 di sabato 7 febbraio, tra gli occhi stupiti dei passanti. Prima, lo ha fatto l'attore. Poi ha chiamato la moglie, e con lei si è cimentato in un giro di coppia.

Pochi minuti prima, i due erano usciti dal ristorante tra i paparazzi. E avevano inscenato una finta partenza per seminarli, dopo aver scherzato con loro ("Mettetemi i filtri per risultare più giovane", ha detto l'attore). Dieci minuti dopo, eccoli scendere dal van nero per dirigersi verso il mosaico. "State girando dalla parte sbagliata", si sente qualcuno dire nei video postati sui social. George e Amal, ridendo, girano di nuovo. Questa volta dalla parte giusta. Dimostrando, ancora una volta, il loro unicum nel panorama hollywoodiano.