Avatar - La leggenda di Aang, il trailer della stagione 2

La nuova stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal 25 giugno 2026 e si preannuncia più oscura, più spettacolare e ricca di novità rispetto alla prima

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Avatar - La leggenda di Aang, il live-action tratto dal celebre cartone animato Nickelodeon. La nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 25 giugno 2026 e si preannuncia più oscura, più spettacolare e ricca di novità rispetto alla prima. La grande attesa dei fan è tutta per l'arrivo di Toph Beifong, uno dei personaggi più amati dell'intera saga.

Una stagione oscura e ambiziosa

Poco più di un mese al debutto e Netflix ha deciso di alzare ulteriormente l'attesa con il rilascio del trailer ufficiale italiano della seconda stagione. Le immagini mostrano Aang e il suo gruppo in viaggio verso il Regno della Terra dopo la battaglia alla Tribù dell'Acqua del Nord, con un obiettivo preciso: convincere l'elusivo Re della Terra ad unirsi alla guerra contro il Signore del Fuoco Ozai e il suo esercito.

Il tono del trailer è subito diverso dalla prima stagione: più cupo, più carico di tensione politica e militare. Le sequenze d'azione promettono una scala produttiva ancora più ambiziosa, con scontri tra nazioni e battaglie che si preannunciano tra le più spettacolari mai realizzate nell'adattamento live-action. Al centro di tutto c'è sempre Gordon Cormier nei panni di Aang, affiancato da Kiawentiio (Katara) e Ian Ousley (Sokka), con Dallas Liu nei panni di Zuko che sembra destinato a un arco narrativo sempre più complesso.

La stagione è già stata rinnovata per una terza e ultima tranche di episodi, che chiuderà definitivamente la storia così come aveva fatto la serie animata originale. Un segnale chiaro: Netflix crede nel progetto e intende portarlo a compimento con la stessa coerenza narrativa dell'opera da cui è tratto.

Toph Beifong, il personaggio più atteso

Se c'è un nome che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei fan fin dal primo fotogramma del trailer, è quello di Toph Beifong. La giovane dominatrice della Terra, cieca ma dotata di abilità sismiche straordinarie, è da sempre uno dei personaggi più amati e iconici dell'intero universo di Avatar, e il suo ingresso nella serie live-action era atteso come una delle prove più importanti per l'adattamento.

A interpretarla è Miya Cech, che appare nel trailer in una delle scene più riconoscibili per i fan: l'arena sotterranea dei combattimenti tra dominatori, dove Toph si esibisce sotto il nome di Blind Bandit. La scena rievoca fedelmente il materiale originale animato e sembra promettere la stessa energia dirompente che aveva reso il personaggio indimenticabile nel cartone.

Toph non è solo un nuovo membro della squadra: nel racconto di Avatar rappresenta una svolta fondamentale per la formazione di Aang, che con il suo aiuto imparerà finalmente il dominio della Terra. La sua presenza cambia gli equilibri del gruppo, porta una carica di ironia e di forza che mancava, e spinge la narrazione verso territori emotivamente più ricchi. Il trailer lascia intravedere anche un'evoluzione del rapporto tra Aang e Zuko, mentre Azula - già potente nella prima stagione - sembra pronta a diventare la minaccia più pericolosa dell'intera saga.