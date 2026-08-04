Mary Rivera, morta l'attrice che ha recitato in Spider-Man: No Way HomeCinema
L'attrice di origine filippina si è spenta all'età di 82 anni. Aveva recitato nel cinecomic del 2021 nel ruolo della nonna di Ned Leeds, il migliore amico di Peter Parker
Mary Rivera, attrice classe 1943 di origini filippine, è morta, lo rende noto TMZ che ha riportato i dettagli dei suoi ultimi giorni appresi da un membro della sua famiglia.
Rivera sarebbe deceduta lo scorso aprile ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo adesso.
Nella sua carriera si era distinta per aver dato il volto a Lola, la nonna di Ned Leeds nell'universo cinematografico dell'Uomo Ragno.
Tra i suoi film, anche il cinecomic del 2021 Spider-Man: No Way Home.
La nonna di Ned in Spider-Man: No Way Home
Mary Rivera si è spenta all'età di 82 anni dopo essere stata colpita da un ictus.
Questi i dettagli relativi al suo decesso avvenuto lo scorso 15 aprile a Honolulu, alle Hawaii, dove risiedeva, riferiti da un membro della sua famiglia alla stampa.
Le condizioni dell'attrice erano estremamente gravi e le speranze di recupero dopo il risveglio dal coma non erano tali da pensare a un recupero. La famiglia avrebbe deciso per la rimozione del supporto vitale.
Rivera è stata successivamente cremata, anche questo un dettaglio riferito a TMZ da uno dei suoi familiari.
Mary Rivera ha recitato un piccolo ruolo nella saga di Spider-Man al cinema ma i fan delle avventure dell'Uomo Ragno ricordano con affetto tutte le scene in cui è presente.
In una famosa scena di Spider-Man: No Way Home in cui compare Andrew Garfield nei panni dell'eroe, l'anziana donna chiede al ragazzo di rimuovere le ragnatele dal soffitto che sono apparse insieme a lui.
La scena, che si svolge sotto gli occhi increduli di Ned (l'attore Jacob Batalon) e MJ (interpretata da Zendaya), resta una delle più divertenti dell'intero film e anche dell'intera saga.
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Il ruolo di nonna anche fuori dal set
Mary Rivera lascia il marito Alejandro, i figli, undici nipoti e quattro pronipoti.
Per tutti, in famiglia, era la nonna, ruolo che aveva interpretato con gioia anche sullo schermo risultando credibile e memorabile agli occhi del pubblico. La collaborazione con Disney era nata proprio grazie a un provino filmato che era stato inviato alla compagnia con la complicità di sua figlia. La compagnia stava cercando un'attrice filippina d'età compresa tra i 50 e i 90 anni.
La sua presenza nel film è stata importante per la visibilità della comunità filippino-americana in un grande film di Hollywood.
In precedenza, le sue esperienze nell'ambito della recitazione, risalgono al college. Rivera ha frequentato l'Università di San Agustin, dove ha interpretando ruoli in West Side Story, anche cantati e coreografati.
Per la partecipazione al film di Spider-Man l'attrice era stata celebrata anche dal Parlamento delle Hawaii e il racconto di questa esperienza la riempiva di felicità, come si apprende dalle interviste che ha concesso in anni recenti.
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