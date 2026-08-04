L'attrice di origine filippina si è spenta all'età di 82 anni. Aveva recitato nel cinecomic del 2021 nel ruolo della nonna di Ned Leeds, il migliore amico di Peter Parker Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mary Rivera, attrice classe 1943 di origini filippine, è morta, lo rende noto TMZ che ha riportato i dettagli dei suoi ultimi giorni appresi da un membro della sua famiglia.

Rivera sarebbe deceduta lo scorso aprile ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo adesso.

Nella sua carriera si era distinta per aver dato il volto a Lola, la nonna di Ned Leeds nell'universo cinematografico dell'Uomo Ragno.

Tra i suoi film, anche il cinecomic del 2021 Spider-Man: No Way Home.

La nonna di Ned in Spider-Man: No Way Home Mary Rivera si è spenta all'età di 82 anni dopo essere stata colpita da un ictus.

Questi i dettagli relativi al suo decesso avvenuto lo scorso 15 aprile a Honolulu, alle Hawaii, dove risiedeva, riferiti da un membro della sua famiglia alla stampa.

Le condizioni dell'attrice erano estremamente gravi e le speranze di recupero dopo il risveglio dal coma non erano tali da pensare a un recupero. La famiglia avrebbe deciso per la rimozione del supporto vitale.

Rivera è stata successivamente cremata, anche questo un dettaglio riferito a TMZ da uno dei suoi familiari.

Mary Rivera ha recitato un piccolo ruolo nella saga di Spider-Man al cinema ma i fan delle avventure dell'Uomo Ragno ricordano con affetto tutte le scene in cui è presente.

In una famosa scena di Spider-Man: No Way Home in cui compare Andrew Garfield nei panni dell'eroe, l'anziana donna chiede al ragazzo di rimuovere le ragnatele dal soffitto che sono apparse insieme a lui.

La scena, che si svolge sotto gli occhi increduli di Ned (l'attore Jacob Batalon) e MJ (interpretata da Zendaya), resta una delle più divertenti dell'intero film e anche dell'intera saga. Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, incassi record nel primo weekend