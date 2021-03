César 2021, vince "Adieu les cons" di Albert Dupontel

La commedia dark del regista Albert Dupontel è stata la grande vincitrice degli "Oscar francesi" con ben 7 premi come miglior film, miglior regia, attore non protagonista, sceneggiatura originale, fotografia e scenografia. Grande scalpore ha destato l’attrice Corinne Masiero, che per protestare contro l'abbandono della cultura in Francia ha fatto irruzione sul palco nuda, con sulle spalle un costume da asino sporco di sangue

Ai premi Cesar, gli Oscar francesi, vince una commedia amara, Adieu Les Cons (Addio idioti) del regista Albert Dupontel ma l'immagine di questa strana edizione, che si svolge con i cinema chiusi ormai da tre mesi in Francia a causa della pandemia (qui gli aggiornamenti) , è quella di Corinne Masiero, che per protestare contro l'abbandono della cultura ha fatto irruzione sul palco nuda, con sulle spalle un costume da asino sporco di sangue. L'attrice era stata invitata alla cerimonia svolta in modalità virtuale, per presentare il premio per i costumi. Ma ha scioccato i presenti in sala mostrandosi nuda con scritto sulla pelle "Nessuna cultura, nessun futuro". Sulla schiena un altro slogan diretto al primo ministro francese Jean Castex, "Ridacci l'arte, Jean"