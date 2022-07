Venezia 2022, White Noise è il film di apertura della Mostra

White Noise , scritto e diretto da Noah Baumbach , con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger è il film di apertura , in Concorso , della 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

Sarà "White Noise", scritto e diretto da Noah Baumbach, con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger il film di apertura, in concorso, della 79/A Mostra d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, al via il 31/8. Si tratta del ritorno al Lido di Noah Baumbach, dopo aver presentato nel 2019 Marriage Story, sempre interpretato da Adam Driver