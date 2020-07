Buon Compleanno Stash: i 5 video più visti dei The Kolors

Compie 31 anni Antonio Fiordispino, in arte Stash, leader e frontman dei The Kolors (Le hit più famose della band), gruppo musicale formatosi nel 2010 e con tre album all’attivo. Compleanno indimenticabile per il cantautore che diventerà papà, come annunciato ad inizio giugno (le foto più belle della fidanzata Giulia Belmonte). Insieme ad Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni), Stash ha raggiunto la popolarità nel 2015 grazie alla vittoria nel talent “Amici di Maria De Filippi”. Il successo viene confermato dal singolo “Everytime” e dall’album “Out”, secondo in carriera e che supera oltre 200 mila copie vendute permettendo ai The Kolors di conquistare quattro dischi di platino. Nel 2017 arriva “You”, terzo album in studio, mentre l’anno successivo la prima partecipazione al Festival di Sanremo con il loro primo brano in lingua italiana “Frida (mai, mai, mai)”. Dopo un cambio di etichetta discografica, il gruppo si dedica alla pubblicazione di diversi singoli: “Come le onde”, “Pensare Male”, “Los Angeles” e l’ultimo “Non è vero”, uscito a maggio 2020. Per conoscere meglio i grandi successi dei The Kolors e celebrare il compleanno di Stash, ecco i 5 video più visti del gruppo:

Pensare Male

Everytime

Frida (mai, mai, mai)

Ok

Come le onde

Pensare Male (38 milioni di visualizzazioni)

Pubblicato a marzo 2019, “Pensare Male” nasce dalla collaborazione tra i The Kolors ed Elodie (le canzoni più famose) ed è uno dei più grandi successi del gruppo. Con oltre 50 mila copie vendute, il singolo è stato certificato disco di platino ed è stato tra i più ascoltati e trasmessi dell’estate 2019. Il video su YouTube ha superato quota 38 milioni di visualizzazioni.