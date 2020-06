Stash diventa papà, il post su Instagram

"Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita...". E' con queste parole che il frontman dei The Kolors (Le hit più famose della band) descrive il suo momento magico.

Un nuovo inizio per Stash, una nuova vita in cui tutto cambia, "come un fulmine a ciel sereno", come lui stesso rimarca. Oltre al post su Instagram, il cantante ha voluto fare il suo annuncio durante la finale di "Amici Speciali". Tra applausi e congratulazioni i fan hanno accolto la notizia con entusiamo. Auguri, papà!