The Kolors, il nuovo singolo è "Mal di gola"

Il gruppo ha annunciato il nuovo brano scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini e Alessandro Raina. Il video è invece curato da YouNuts!

A distanza di una settimana dal primo messaggio sui social dove avvisavano i fan dell’arrivo di nuova musica, i Kolors hanno ufficialmente annunciano il nuovo singolo “Mal di gola”. La canzone sarà disponibile dal 29 gennaio ed è stata accolta dal frontman Stash (5 curiosità) con queste parole: “Questo brano è di un’importanza particolare per me, per noi, per il nostro percorso... è l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare”. Lo stesso Stash aveva anche ringraziato tutti coloro che hanno lavorato al video di “Mal di gola” che dovrebbe uscire contemporaneamente al brano. In un lungo messaggio sui social, il cantautore aveva dedicato frasi di stima e affetto a YouNuts! (i videomaker romani Niccolò Celaia e Antonio Usbergo): “E ancora una volta sono qui a dire grazie ai miei fratelli, le persone che mi stanno mettendo a disposizione la propria grandezza artistica e soprattutto umana per far sì che la mia musica venga raccontata nel migliore dei modi anche con le immagini! Ogni cosa è lì per un motivo! Ogni cosa ha un senso, una coerenza con tutto quello che è il nostro messaggio artistico”.

Le parole di Stash per raccontare “Mal di gola” approfondimento I 5 video più visti dei The Kolors Stash prosegue nel lungo post sottolineando il legame che lo lega ai due videomaker: “Io non so come poter raccontare con delle parole quello che provo quando penso alla passione che mettono Anto e Nicco nei lavori che fanno... so solo che li devo ringraziare perché stanno creando qualcosa che oggi, come tra 10 anni, sarà quello che rappresenta la mia visione artistica, la mia vita!”. Il singolo “Mal di gola” è stato scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini e Alessandro Raina. Il brano porta ad atmosfere anni Ottanta e cita anche Vasco Rossi. Stash ha spiegato alla stampa questa scelta: "Sono anni che non abbiamo vissuto, ma in cui io, e miei due compagni di band, Alex e Daniele, ci ritroviamo perfettamente. Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell'epoca, ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo, che è stato di ribellione e affermazione dei giovani. Anche visivamente ed esteticamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per 'colorare' la mia vita oggi".