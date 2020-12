The Kolors, Stash è diventato papà: mia figlia è la cosa più bella

Il cantante ha da poco annunciato la nascita della primogenita condividendo uno scatto su Instagram. “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”

Stash dei The Kolors è diventato padre. Il cantante e la compagna Giulia Belmonte hanno annunciato su Instagram la nascita di Grace.

Stash presenta la figlia Grace

Stash, 32 anni, ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla compagna Giulia, mentre la bambina appena nata è stata opportunamente oscurata. “È appena nata Grace – ha scritto l'ex concorrente di Amici sul social - e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”. Immediati i commenti degli amici celebri dell'artista napoletano. “Auguri papone e splendida mammina” ha scritto Alessandra Amoroso. Auguri anche da Laura Torrisi, Emma, Mata Venier, Noemi e Clementino. “L'amore del mondo in una foto” ha commentato Francesco Facchinetti mentre Elisa ha scritto “Benvenuta piccolina”.