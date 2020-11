Stash dei The Kolors, il post su Instagram per la figlia in arrivo

“Ormai ci siamo quasi - ha scritto il cantante su Instagram - stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa ... eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te... Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”. Nella foto il leader dei The Kolors bacia il pancione nudo della compagna, Giulia Belmonte.

Stash dei The Kolors, l'annuncio della paternità ad Amici

L’annuncio della gravidanza di Giulia era arrivato a giugno, durante la finale di “Amici Speciali”. “In un momento così complicato per il mondo sono felice di celebrare un inno alla vita: Stash diventa papà” aveva rivelato Maria De Filippi, mostrando un breve video dell'ecografia, poi pubblicato dallo stesso cantante anche su Instagram. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato. Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso. E devo quindi fidarmi del mio istinto”.

Chi è Giulia Belmonte

Giulia è arrivata nella vita di Stash dopo la rottura con la storica ex Carmen Fiorentino. Ma chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash che presto gli darà una bambina? Nata il 13 agosto del 1995 a Città Sant’Angelo in provincia di Pescara, Giulia ha 25 anni e di professione lavora come modella, giornalista e influencer. Nel 2013 ha partecipato al concorso di Miss Italia ed è arrivata in finale. Come giornalista ha preso parte ad alcune trasmissioni in onda su Telenova come “Storie e Misteri” e il programma sportivo Novastadio.