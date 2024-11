Pinocchio Unstrung, l'horror con Robert Englund aka Freddy Krueger

Arriva una pellicola dell’orrore dai creatori di "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" con protagonisti Englund e Richard Brake. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Variety, che mostra anche una foto in anteprima del pupazzo di Pinocchio, creato da Todd Masters, vincitore di un Emmy e noto per i suoi lavori in Tales From the Crypt: Demon Knight e Child’s Play

L’interprete di Freddy Krueger si unisce al cast del prossimo film slasher ispirato a celebri prodotti dell’intrattenimento infantile, prodotto dai creatori del successo a basso budget Winnie-the-Pooh: Blood and Honey . Robert Englund, noto per aver interpretato l’iconico assassino horror nella serie Nightmare on Elm Street (Freddy Krueger, appunto), reciterà in Pinocchio: Unstrung, l’ultimo film del cosiddetto “Twisted Childhood Universe”, come lo definisce Variety. Anche Richard Brake, collaboratore di Rob Zombie e attore in film come Barbarian e Mandy, sarà nel cast. A Brake spetta il ruolo di Geppetto.

Il pupazzo di Pinocchio, creato da Todd Masters, vincitore di un Emmy e noto per i suoi lavori in Tales From the Crypt: Demon Knight e Child’s Play (e collaboratore, tra le altre cose, del film Dune: Parte Due), è stato mostrato in anteprima esclusiva da Variety.

Il film sarà distribuito da ITN Studios e rappresentato per le vendite internazionali da Premiere Entertainment, con un’uscita prevista per l’estate 2025.

Pinocchio: Unstrung è diretto da Rhys Frake-Waterfield e prodotto da Scott Jeffrey, ossia la coppia che ha firmato Winnie-the-Pooh: Blood and Honey e altri titoli horror con la loro casa di produzione Jagged Edge Productions. La pellicola che proporrà dunque Collodi in salsa horror è attualmente in lavorazione e vede Vince Knight alla fotografia.

“Ho sempre amato la storia originale e contorta del 1880. Perciò sono stato entusiasta di partecipare a questa produzione, per dare vita a questo burattino — con tutti effetti pratici”, ha aggiunto Todd Masters, che ha creato il pupazzo di Pinocchio per questo film. “Questa versione mostra ancora la ricerca del burattino di diventare un ragazzo… ma il modo in cui ci riesce è estremamente crudo… e, sinceramente, molto divertente”.

“Il copione è oscuro, contorto e sanguinolento, ma anche molto divertente in certi momenti. Todd Masters e il suo team hanno creato effetti pratici incredibili. Il pubblico è pronto per un viaggio folle”, ha dichiarato Richard Brake ai microfoni di Variety.

È l’epoca del “Twisted Childhood Universe”



I vari film del “Twisted Childhood Universe” comprendono Bambi: The Reckoning e, naturalmente, i due capitoli di Blood and Honey, il cui primo film è il capostipite da cui tutto è incominciato.

Variety fa sapere che si sta per costruire un percorso che porterà al cosiddetto “Poohniverse Monsters Assemble,” un crossover in stile Avengers con altri personaggi per bambini reinterpretati in chiave horror.

“Il nostro film ribalta tutto ciò che conoscete di Pinocchio”, ha dichiarato Frake-Waterfield, il creatore di questa assurda saga horror (che fa gola a tutti quegli ex bambini famelici di orrore con protagonisti le icone della loro infanzia).

“Abbiamo un cast e una troupe incredibilmente talentuosi al lavoro. Ci affidiamo pesantemente agli effetti pratici per tutte le scene di morte e le creature. Non vedo l’ora che il mondo incontri Pinocchio”, ha aggiunto Frake-Waterfield.

Già all’inizio del 2024, parlando con Variety, Frake-Waterfield aveva rivelato che Pinocchio: Unstrung sarebbe stato una rappresentazione “estremamente unica e vietata ai minori” del personaggio, con un “alto numero di vittime, una sovversione della storia originale e abbondante gore di tipo pratico”.