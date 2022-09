Winnie The Pooh: Blood and Honey, il trailer dell'horror

Il trailer ci mostra per la prima volta Winnie The Pooh e Pimpi come due spietati e crudeli assassini. Le immagini raccontano di come Christopher Robin, ora adulto, decida di tornare nel Bosco dei 100 Acri con sua moglie per mostrarle i luoghi e gli amici della sua infanzia. I due però scopriranno presto che Pooh e Pimpi sono molto cambiati. La clip mostra poi un gruppo di amiche in vacanza, preda dei due terrificanti killer. Come ha spiegato il regista Rhys Frake-Waterfield , “siccome gli amici di Christopher Robin dovranno badare da soli a sé stessi, diventeranno feroci, ritornando alle loro origini animali. Non saranno più figure addomesticate, saranno come un orso feroce e un maiale a caccia di prede”.

Winnie The Pooh: Blood and Honey, cosa sappiamo

Questa rivisitazione horror ha potuto vedere la luce perché sono decaduti i diritti di autore sui libri originali di A.A. Mine. Il regista Rhys Frake-Waterfield e la casa di produzione Jagged Edge Productions hanno così deciso di immaginare un universo in cui Winnie The Pooh e Pimpi, da teneri pupazzi cari ai bambini, sono diventati selvaggi e violenti. Questo è successo da quando Christoper Robin li ha abbandonati per andare al college, tanto che i due hanno persino ucciso e mangiato l'asino Ih-Oh e Tigro. "In realtà ero fondamentalmente interessato a Pooh e Pimpi, volevo dipingerli come delle creature senza alcun rimorso e in effetti in questo film sono a dir poco dei sadici", aveva raccontato il regista Frake-Waterfield a Dread Central. Il regista ha immaginato Pimpi come un servitore di Pooh. “Hanno sviluppato questa dinamica nel corso degli anni, mentre sviluppavano le loro tendenze sadiche. Oggi uccidono le persone per mangiarle, vivono di questo". Per quanto riguarda il cast, troviamo Craig David Dowsett nei panni di Pooh, Chris Cordell come Pimpy, mentre Nikolai Leon presta il volto a Christopher Robin. Amber Doig-Thorne è Alice, Natasha Tosini interpreta Lara, Maria Taylor veste i panni di Maria, mentre May Kelly interpreta Tina. Infine ci sono Natasha Rose Mills nel ruolo di Jess e Danielle Ronald in quello di Zoe. La data di uscita del film dev'essere ancora annunciata.